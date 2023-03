Oud-stagiair ontdekt bij toeval dat Waalse Kerk al eeuwen schilderij van Van der Helst in de collectie heeft

De regenten van het Walenweeshuis (1641-1642) is momenteel in bruikleen bij het Amsterdam Museum en moet worden gerestaureerd. Beeld Amsterdam Museum

Het werk De regenten van het Walenweeshuis (1641-1642) stond tot voor kort geregistreerd als een werk van een onbekende maker, nadat het eerder lange tijd als een Hendrick van Someren (1615-1685) te boek had gestaan.

Celine Oldenhage, oud-stagiair bij de Waalse Kerk, deed de ontdekking. Nadat ze haar thesis cultuurgeschiedenis over de zerkenvloer van de Waalse Kerk had geschreven, was ze door het bestuur van de kerk gevraagd het uitgebreide roerend erfgoed te ­inventariseren. Dat omvatte onder meer een grote schilderijencollectie van bestuurders uit vroeger tijden van de stichtingen.

In opdracht

Oldenhage stelde met behulp van het krantenportaal Delpher een bronnencorpus samen van zo’n 50.000 ­artikelen. Daarin stuitte ze op een ­bericht uit 1932 over De regenten van het Walenweeshuis, een werk dat in de 17de eeuw in opdracht van de Waalse Kerk is gemaakt.

Het bericht beschreef hoe restaurator P.N. Bakker de signatuur van Van der Helst had aangetroffen in de door de lijst af­gedekte rechteronderhoek van het doek. De vondst leidde destijds tot een mediastormpje, maar nog geen jaar later werd het schilderij toch weer toegeschreven aan Hendrick van ­Someren.

Na schoonmaak

Oldenhage legde haar ontdekking voor aan Van der Helst-expert Judith van Gent en Norbert Middelkoop, specialist in 17de-eeuwse groeps­portretten van het Amsterdam Museum, die in 2021 op stilistische ­gronden ook al had geopperd dat het regentenstuk een ‘jonge Van der Helst’ zou kunnen zijn.

Het schilderij werd uitgelijst, maar de signatuur kwam niet direct te­voorschijn. Na schoonmaak van de rechteronderhoek bleken er toch fragmenten van de signatuur zichtbaar, en concludeerden de specialisten van het Amsterdam Museum dat het hoogstwaarschijnlijk om een Van der Helst gaat, van wie werk onder andere in het Rijksmuseum hangt.

Het schilderij verkeert echter in slechte staat en moet worden gerestaureerd. De Waalse Kerk en het Amsterdam Museum, dat het schilderij sinds 2021 in bruikleen heeft, zoeken naar financiering. Het zal dus wel even duren voor het publiek het werk kan zien.