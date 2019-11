Oud-rapper MC Remon maakte een kleurboek: ‘Dit bracht me weer in de hiphopscene’

De Jeugd van Tegenwoordig, ingekleurd door kinderen uit groep 7.

Nieuw is het niet, een hiphopkleurboek. In de Verenigde Staten kan de consument kiezen uit diverse uitgaves. Bijna vanzelfsprekend heeft Kanye West een eigen kleurboek (Color me Kanye), maar ook is er een Amerikaans kleurboek gewijd aan gangsta rappers. Van algemenere aard is het Hip Hop Coloring Book, waarvoor de tekeningen werden gemaakt door tattookunstenaar Mark 563.

Remon de Jong, oud-rapper en tegenwoordig illustrator en maker van animatiefilmpjes, kreeg dat laatste boek vorig jaar cadeau van Lange Frans. “Ik ken Frans uit de scene. Hij heeft kinderen, ik ook. In een etalage zag hij het Hip Coloring Book liggen. Hij kocht meteen twee exemplaren: één voor zijn eigen kinderen en één voor die van mij. Mijn kinderen vonden het heel tof: eindelijk eens een kleurboek zonder pony’s, konijnen of eenhoorns, maar vol met stoere gasten. Al snel bedacht ik om zelf zo’n boek te maken met tekeningen van Nederlandse rappers.

Remon de Jong, die zich als rapper kortweg MC Remon noemde, is 41 jaar oud. Zijn kinderen zijn zeven en tien. “Net als ik houden ze van hiphop, maar ze luisteren alleen naar rappers van nu, zoals Lil’ Kleine, Bizzey en Josylvio. Ik ben dan zo’n oude papa die ze ook kennis wil laten maken met andere Nederlandse rappers en een grondlegger als Extince. Het grote Nederlandse hip hop kleurboek loopt van het allereerste begin tot de muziek van nu.”

Playlist

Anders dan het Amerikaanse boek dat De Jong inspireerde, bevat zijn eigen kleurboek ook puzzeltjes en veel informatie in de vorm van pagina’s vol wist-je-datjes. De Jong raadt kinderen aan tijdens het kleuren muziek van de betreffende artiest op te zetten. Op de website www.hiphopkleurboek.nl komt een playlist.

The Anonymous Mis, van de hiphopgroep Postmen.

“Toen bij mij thuis de eerste doos met boeken werd bezorgd, gingen mijn kinderen er direct mee aan de slag. Ze beginnen natuurlijk met de artiesten die ze kennen, maar gaan daarna verder. Van de week hadden we een vriendinnetje te eten dat het boek ook heeft: de namen van rappers vlogen over tafel. Ken je die? En die? Kinderen steken er echt wat van op.”

Solo in het Fries

Als MC Remon maakte de in Heerenveen geboren en tegenwoordig in Broek in Waterland wonende de Jong drie soloalbums, waaronder het Friestalige Friesstijl.

Anderhalf jaar geleden zette hij definitief een punt achter zijn carrière als rapper. “Ik had genoeg van de competitie en het op de voorgrond treden. Door dit boek ben ik weer in contact met de hiphopscene gekomen. Ik speel er weer een rol in, maar nu achter de scheren en dat bevalt goed: het gaat niet meer om mij, maar om het ding dat ik maak.”

Remon de Jong: Het grote Nederlandse hip hop kleurboek. Animatiestudio Animatie.Online, €17,50.