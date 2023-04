Oud, jong, links en rechts: Coen Verbraak interviewde Joodse Nederlanders over 75 jaar Israël

Inwoners van een kibboets dansen en zingen tijdens de herdenking van de onafhankelijkheid in 1949. Beeld Poll, Willem van de / Nationaal Archief, CC0

Een eigen, veilig land; het was een droom voor veel Joden. Op 14 mei 1948, amper drie jaar na het einde van de Holocaust, werd de proclamatie van de staat Israël uitgeroepen. David Ben-Goerion, de eerste premier van Israël, las de onafhankelijkheidsverklaring voor. En voor velen is Israël nog steeds het beloofde land.

Coen Verbraak (1965) ging op zoek naar antwoorden over de liefde dan wel afkeer van het land. De gemeenschappelijke deler bij de ondervraagden zit ’m volgens hem vooral in de liefde voor Israël. ‘Israël is een warm bad’ (Salo Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax, 1936), ‘Ik voel me er thuis’ (rabbijn Raphael Evers, 1954) ‘Israël staat voor de vrijheid van het Joodse volk’ (Salomon Bouman, oud NRC-correspondent in Israël, 1937).

Meerdere malen wordt een uitspraak aangehaald van schrijver Abel Herzberg, die in Bergen-Belsen en vervolgens het zogeheten ‘Verloren Transport’ zat: ‘Zonder Israël is elke Jood een ongedekte cheque.’

Links en rechts

Verbraak, historicus van huis uit, won de Zilveren Nipkowschijf voor zijn tv-serie Kijken in de ziel en maakte eerder documentaireseries over Indiëveteranen (2019), Srebrenica (2020) en Molukkers in Nederland (2021). Voor de serie over Israël koos hij voor een ‘palet’ van Joodse mensen: van orthodox tot vrijzinnig, jong (20 jaar) tot oud (105 jaar), links tot rechts, kritisch tot niet kritisch over de politiek.

Hij zocht naar ‘uitersten van het spectrum’. “Het liefst had ik Leon de Winter erbij gehad, met Harry de Winter als tegenhanger. Maar Leon wilde niet, hij was zelf al met het thema bezig,” zegt Verbraak die De Winter (1949-2023) enkele jaren voor zijn overlijden interviewde.

De kritische geluiden komen onder meer van De Winter en schrijver Arnon Grunberg. Dat Israël er moest komen, noemt Grunberg (1971) een diepe nederlaag voor Europa en de mensheid. “Het betekent dat de Joden niet in Europa konden blijven.” Hij vraagt zich tevens af of je wilt wonen in een land dat zich meer en meer beweegt in de richting van een politiestaat.

Joodse Raad

De Winter, een van de oprichters van de stichting Een Ander Joods Geluid, liet zich vaak kritisch uit over Israël. Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Frits Barend zag hem liever niet in zijn programma Barend en Van Dorp verschijnen, vertelt De Winter. Toen hij de journalist om opheldering vroeg, antwoordde Barend tot De Winters ontsteltenis: ‘Ik vind dat jullie de vuile was buiten hangen. In het openbaar creëert zoiets antisemitisme. Maar als je Een Ander Joods Geluid opheft, dan zit je morgen bij mij in het programma.’

Ook de Holocaust komt uitgebreid aan bod. Mirjam Bolle (1917), secretaresse van de omstreden Joodse Raad voelt nog steeds de hand die een Duitser in 1943 op haar arm legde: “Mit!”

“Als je echt gaat nadenken over wat de Tweede Wereldoorlog met je gedaan heeft, word je gek,” zegt architect Abel Cahen (1934).

Of Israël had bestaan zonder de Shoah? Nee, zegt Grunberg resoluut.

Ultraconservatieven

Dirigent Ed Spanjaard (1948) doet uit de doeken hoe zijn ouders nipt de Holocaust overleefden. Zijn moeder zat in Auschwitz. Zijn vader, die in de Joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornsche Bos werkte, kwam in Westerbork terecht maar werd vrijgelaten omdat hij een ‘bewijs’ overlegde dat hij half-Joods zou zijn. Na de oorlog zworen ze alle Joodse tradities af.

“Mijn vader vond het ook vreselijk in Israël: ‘Er zijn te veel Joden,’ zei hij. Op een orthodoxe plek voel je je juist heel erg buitengesloten,” zegt Spanjaard, niet gelovig, niet Joods opgevoed en niet onkritisch over de Israëlische politiek.

De overmacht van de ultraconservatieven en de agressie tegen de Palestijnen stemt hem somber. Toch voelt hij verwantschap met het land waar hij zo’n zes à zeven keer heeft gedirigeerd, waaronder het zwaarbeveiligde Mahler-concert met het Jeruzalem Symphony Orchestra in 1995, dat werd bijgewoond door oud-premier Yitzhak Rabin en koningin Beatrix en prins Claus.

Actief in de Joodse gemeenschap is hij niet, al vierde hij zijn zeventigste verjaardag in de Uilenburgersjoel. “Je voelt op zo’n plek toch heel ver weg een Joodse echo.”

Kibboets of leger

Verschillende geïnterviewden zaten in hun tienerjaren in de kibboets of het leger. De Winter woonde halverwege de zestiger jaren in een kibboets en ervoer een paradijs. “Het was leuk werken in de walnoten of de tomaten en prachtig weer. Er waren leuke meisjes en er was seksuele vrijheid.”

Cahen eveneens, begin jaren vijftig. “De kibboets was niet alleen een collectieve nederzetting. Je werd op plekken langs de grens neergezet als verdediging. Het was een militair georganiseerde eenheid, je moest zorgen voor de veiligheid in de omgeving.” Praten over zijn jaren in het leger van 1953-1956 wil hij niet.

Abel Bolink (2002), opgegroeid in een zionistische familie in Amsterdam-Zuid, zit momenteel bij de paratroopers in het Israëlische leger. Hij heeft het bij tijd en wijle knap zwaar en zegt soms bang te zijn dat hij dingen zou zien of moet doen die een twintigjarige niet moet zien of doen. Hij koos voor het leger om ‘iets terug te doen’ voor Israël. “Thuis vonden ze dat moeilijk. Maar dronken op de fiets zitten is relationeel gezien gevaarlijker,” zegt hij.

Hij heeft zichzelf, net als vele andere Israëlische soldaten, een brief geschreven, die hij kan lezen als zijn motivatie daalt. ‘Geef nooit op. (…) Er is geen betere plek voor jou dan het leger. Mensen in Israël kunnen door jouw offer lekker slapen vannacht.’

Feest

Of het 75-jarig bestaan van Israël al met al reden is voor een feest? De Winter: “Dat er een plek op aarde is waar Joden, als het erop aan komt, naartoe kunnen, is een reden voor een feest. Maar hoe ze het huis hebben ingericht en de versieringen hebben aangebracht, vind ik een drama.”

Cahen zoomt uit: “Wij Joden vinden: altijd als er reden voor een feest is, moet je ’m houden. We hebben zo veel rottigheid achter de rug, doe het in godsnaam en zo groot mogelijk.”

Het beloofde land, vanaf zondag 16 april wekelijks op NPO 2 om 20.25 uur (6 delen)

Het bijbehorende boek met de uitgeschreven interviews Israël. De Hollandse zoektocht naar het beloofde land van Coen Verbraak, Alfabet Uitgevers, kost 22,99 euro.