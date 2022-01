Oud-deelnemers van The Voice strijden om eerherstel in Better than Ever, en de tranen vloeien rijkelijk

Better than Ever. Beeld screenshot

Op de dag dat de The Voice-bom afging in Hilversum, zond RT4 Better than Ever uit, een show die in de tv-gids werd aangekondigd met de wrange zin: ‘meedoen aan een talentenjacht zet je leven behoorlijk op de kop’. Pijnlijk.

Better than Ever is een talentenshow voor oud-deelnemers van talentenshows, gepresenteerd door een oud-deelnemer van een talentenshow (Waylon) en een presentator van een talentenshow (Martijn Krabbé). Ideeënarmoede en het Droste-effect werden zelden treffender verbeeld.

Kandidaten van The Voice of Holland, X Factor, Idols, Popstars en Starmaker die om wat voor reden dan ook niet wonnen (ze waren niet goed genoeg, of ze hielden Ali B, Jeroen Rietbergen en Marco Borsato op afstand) strijden in Better Than Ever om een hoofdprijs van 25.000 euro, maar vooral om eerherstel.

Want velen hielden een klein of groot trauma over aan hun deelname. Floortje zat in 2006 in Idols en in 2012 in The Voice, maar vond de druk van de shows zo groot dat ze daarna nooit meer durfde te zingen. Tim was 15 toen hij meedeed aan X Factor en werd prompt gebombardeerd tot meisjesidool terwijl hij worstelde met zijn ontluikende homoseksualiteit. Bij anderen kwam een zangcarrière gewoon nooit echt van de grond. Op zich geen ramp, behalve in het televisie-universum waarbij bekendheid gelijkstaat aan levensgeluk. “Waarom is het bij jou niet gelukt?” vroeg Waylon aan David (The Voice, 2014). “Ik heb het best wel goed. Alleen ben ik niet per se op tv,” was het ontnuchterende antwoord.

Daarna moesten ze ten overstaan van de groep een liedje zingen, waarbij emoties ruim baan kregen. Er waren tranen van blijdschap, tranen van trots, tranen vanwege de jarenlang weggestopte pijn die was overwonnen. En in sommige tranen leek Lips al de teleurstelling te zien, dat ook deze talentenshow niet voor de zo vurig gehoopte doorbraak zou zorgen.

