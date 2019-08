Oscarwinnende documentairemaker D.A. Pennebaker (94) overleden

Documentairemaker D. A. Pennebaker tijdens de 25ste verjaardag van documentaire The War Room (1993) in 2018. Beeld AFP

Pennebaker heeft een rits aan documentaires op zijn naam staan, waaronder de klassiekers Don’t Look Back (1967), waarin de concerttour van Bob Dylan door het Verenigd Koninkrijk wordt gevolgd, Monterey Pop (1968), The War Room (1993) en Elaine Stritch at Liberty (2002).

Ook heeft de documentairemaker Ziggy Stardust and The Spiders from Mars op zijn naam staan. Dat gaat over het laatste concert in 1973 dat David Bowie gaf als Ziggy Stardust. Ook de wereldtournee van Depeche Mode heeft Pennebaker in 1989 in een docu vastgelegd.

In 2013 won Pennebaker een Honorary Oscar Award.