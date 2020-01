Oscars voor tweede jaar op rij zonder presentator

Beeld AFP

Vorig jaar werden de Oscars voor het eerst in dertig jaar ook al zonder presentator gehouden. Komiek en acteur Kevin Hart was uitgenodigd om de show te presenteren, maar hij trok zich terug nadat hij onder vuur kwam te liggen na homofobe opmerkingen op Twitter en grappen in een aantal comedy-specials. De organisatie besloot daarop over te gaan op een ceremonie zonder presentator. De prijzen werden door een uiteenlopend gezelschap beroemde gasten uitgereikt.

De genomineerden voor de Oscars worden maandag bekendgemaakt. De prijzen worden 10 februari voor de 92ste keer uitgereikt. De Nederlandse inzending voor beste buitenlandse film, Instinct van acteur en regisseur Halina Reijn, viel in de voorronde al af.

De ceremonie zal dit jaar voor het eerst niet op de Nederlandse televisie te zien zijn.