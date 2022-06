Orville Breeveld brengt de muzikale verscheidenheid van Zuidoost naar het Concertgebouw

Orville Breeveld, initiatiefnemer From Southeast With Love: ‘Ik kan net zo genieten van klassieke muziek als van heavy metal. Als het maar uit het hart komt.’ Beeld Lin Woldendorp

Orville Breeveld (44) zat laatst in het vliegtuig en bladerde wat in de Holland Herald, het inflight magazine van de KLM. Hij houdt van landkaarten en bekeek geïnteresseerd de kaarten achter in het blad. Hij heeft het tijdschrift mee naar huis genomen en laat de laatste pagina’s zien: “Een kaart van de wereld, een kaart van Europa, een kaart van Nederland, een kaart van Amsterdam...”

Bij de kaart van Amsterdam zegt hij: “Zie je het?”

We zien het: op de kaart ontbreekt het stadsdeel Zuidoost.

“Ongelooflijk, toch?” zegt Breeveld. “Het Muiderslot staat wel op de kaart, maar Zuidoost is gewoon weggelaten, een heel stadsdeel. Alsof we niet bestaan. Alsof hier niets is wat een buitenlandse bezoeker van de stad zou kunnen interesseren.”

Orville Breeveld vindt het zo absurd dat hij erom moet lachen. Hij is ondernemer, maar vooral ook gitarist. Sinds zijn vijftiende woont hij in Zuidoost en het zou weleens lang zoeken kunnen zijn naar iemand die het stadsdeel net zo’n warm hart toedraagt als hij. Hij schreef er het nummer Het beste beloofd over, dat een soort volkslied van Zuidoost is.

Verscheidenheid

Hij is de eerste om toe te geven dat er problemen zijn in Zuidoost – hij organiseerde vorig jaar een demonstratie tegen vuur- en steekwapens – maar hij ervaart er vooral veel moois. “Er is zoveel liefde hier, er wonen zoveel leuke, vriendelijke en interessante mensen. Loop hier over de markt en je hebt echt een leuke tijd.”

En nergens wordt volgens Breeveld (een zoon van Hannah Belliot, voormalig stadsdeelvoorzitter en wethouder van cultuur) zo veel muziek gemaakt als in Zuidoost. “Dat hier hiphop vandaan komt, weten mensen nog wel. Maar er wonen in Zuidoost zo ontzettend veel muzikanten, die alles spelen dat je maar kunt bedenken. Jazz, klassiek, Indiase muziek... Echt, als het om muziek gaat, stromen in de Gaasperplas de Rijn, de Rhône en de Amazone.”

En die muzikale verscheidenheid wil hij graag laten horen aan, zoals hij dat noemt, ‘de andere kant van het spoor’. Hij is de initiatiefnemer van From Southeast With Love, een avond in het Concertgebouw waar zal worden opgetreden door de meest uiteenlopende zangers en muzikanten, allen afkomstig uit Zuidoost.

Muzikale veelvraat

Het programma van zondagavond loopt van rapper Yung Nnelg tot klassiek pianist Iwan Braaf, en van operazangeres Imara Thomas tot toetsenist Jimmy Rmaphalmisser, die hindoestaanse muziek combineert met jazz. Special guest is zangeres Edsilia Rombley. Ze worden begeleid door het Southeast All Star Ensemble, waarin Breeveld gitaar speelt.

Zijn gitaar pakt hij er ook bij als hij thuis in Holendrecht met aanstekelijk enthousiasme vooruitblikt op From Southeast with Love. Dat hij een muzikale veelvraat is, blijkt uit wat hij tussen het praten door bijna achteloos speelt: stukjes bossanova en flarden fusion, maar net zo makkelijk ook een ‘verjazzte’ versie van De vlieger van Hazes.

“Ik houd van heel veel soorten muziek en kan net zo genieten van klassieke muziek als van heavy metal,” zegt hij. “Als het maar uit het hart komt.”

Aan de wand in de huiskamer van zijn rijtjeswoning hangt een uitvergrote foto van hemzelf als driejarig jochie achter een orgel. Hij komt uit een muzikaal nest. Zijn moeder en vader (de in 2017 overleden Clarence Breeveld) vormden het in Surinaamse kringen populaire gospelduo Hanna and Clarence.

“Mijn vader speelde gitaar. Omdat ik als jongen niet op hem wilde lijken, koos ik voor toetsen. Maar toen ik op de middelbare school Led Zeppelin en Jimi Hendrix leerde kennen, ben ik toch maar op de gitaar overgestapt. In Zuidoost ontdekte ik nog veel meer geweldige muziek.”

Terugkerend evenement

Met zijn moeder kwam hij als jongen ook in het Concertgebouw. Tegenwoordig is hij daar consultant, na er eerst als marketeer te hebben gewerkt. “In Zuidoost hoor ik vrijwel nooit iemand over diversiteit, die is daar een gegeven. Maar het Concertgebouw is een wit elitair bolwerk natuurlijk, in de vier jaar die ik nu voor ze werk is het me regelmatig overkomen dat ik werd aangezien voor iemand van de beveiliging.”

From Southeast with Love zou hij graag zien uitgroeien tot een jaarlijks of tweejaarlijks evenement in het Concertgebouw. “Er is talent genoeg.” Publiek lijkt er ook genoeg voor te zijn; de eerste aflevering is al uitverkocht. “De artiesten nemen natuurlijk hun eigen aanhang mee, maar in de zaal zitten ook nieuwsgierige vaste bezoekers van het Concertgebouw. Het is precies de mix die we willen.”

Hij droomt nog even verder: “Als ik op de tramhalte voor het Concertgebouw sta, zie ik in de trams die voorbijkomen een perfecte afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Zo zou het in het Concertgebouw ook moeten zijn.”

Tot slot, hoe gaat het met Orville Breevelds moeder, de gewezen wethouder? “Goed! 75 is ze nu en ze woont hier verderop bij mij in de straat, dus we zien elkaar veel. Ze heeft een radioprograma op Salto, geeft adviezen en leest veel. Ze is zelf ook een boek aan het schrijven.”