‘Originele cast Harry Potter keert terug voor twee nieuwe films’

Emma Watson, Rupert Grint en Daniel Radcliffe in Harry Potter. Beeld AP

Het zou gaan om een verfilming van de Broadwayshow Harry Potter and the Cursed Child. Dit stuk verhaalt over Albus Potter en Scorpius Malfoy, de kinderen van Harry en Draco, en bestaat uit twee delen. Volgens de Amerikaanse filmwebsite We Got This Covered kruipen Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson voor de twee films weer in de huid van Harry, Ron en Hermelien.



Warner Bros, de filmmaatschappij achter de filmreeks, zou de rechten van het theaterstuk hebben gekocht. Het logo is inmiddels ook aangepast en dat zou volgens verschillende fans, die stellen dat het beeldmerk nu een stuk filmischer is, op een nieuw bioscoopavontuur wijzen.

J.K. Rowling

Een nieuwe tweet van Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling zorgt voor nog wildere speculaties. ‘Soms komt duisternis vanuit onverwachte plekken,’ twittert de auteur, die bijna een half jaar lang geen tweets plaatste, geheimzinnig. De tekst gaat gepaard met het nieuw logo voor de Broadwayshow.



In 2017 twitterde Rowling nog dat er ‘absoluut GEEN waarheid’ zat in geruchten over een mogelijke film over de Broadwayshow die in 2016 op de planken kwam. Of het nu dan toch tot een nieuwe reeks Harry Potter-films komt is afwachten. Voorlopig wordt door vertegenwoordigers van Cursed Child NYC nog niets bevestigd, wel zou er groot nieuws onderweg zijn.