Organist Sven Figee is opeens een BN’er, met dank aan Matthijs van Nieuwkerk

Sven Figee. Beeld Mark van Stokkum

Voor de pandemie twijfelde Sven Figee (46) nog aan het idee om solo met piano en hammondorgel langs theaters te trekken. “Heb ik wel genoeg te vertellen,” vroeg hij zich af. Het werkte, maar er kwam al snel iets anders tussen. “Kijk ik naar mijn carrière, dan heeft zich elke tien jaar een kantelmoment aangemeld. Toen ik 25 was, speelde ik bij Anouk, op mijn 35ste zat ik bij het ‘dreamteam’ van Angela Groothuizen in The Voice en nu, net na mijn 45ste, is daar het avontuur met Matthijs van Nieuwkerk. Dat programma is voor mij als een geschenk uit de hemel gekomen.”

In zijn ouderlijk huis stond een piano. Geïnspireerd door zijn opa die alles kon naspelen, stortte hij zich vanaf zijn zesde jaar op het instrument. Hij bleek al snel net zo’n muzikale veelvraat als zijn grootvader. Figee groeide op in Voorburg en trok daar samen op met leeftijdgenoot zangeres Anouk. Ze fietsten samen naar Den Haag om in muziekcafé De Pater hun eerste podiumervaring op te doen. Later begon hij een studie jazzpiano aan het Rotterdams conservatorium en ging aan het werk als sessiemuzikant en producer.

Twee drummers

Met zijn band Sven Hammond maakte hij diverse albums en deed tournees in binnen- en buitenland, tot de coronacrisis. “Alle optredens werden afgelast, het studiowerk lag stil en een tournee met de Dolly Dots ging niet door. Tot ik een telefoontje kreeg van de muziekredacteur van Matthijs van Nieuwkerk. Of ik mee wilde doen aan een nieuw programma met een big band en twéé drummers. Alleen al om die twee drummers ging ik direct overstag.”

Figee was vaker te gast geweest in De Wereld Draait Door, maar daar bleven de muzikale intermezzo’s beperkt tot 1 minuut. “In een uitzending van Matthijs Gaat Door hebben we als slotstuk het nummer Black Betty gespeeld met New Cool Collective: 7,5 minuut virtuoze jazzrock, primetime op zaterdagavond op NPO1. Als mij dit twee jaar geleden was beloofd, had ik iedereen voor gek verklaard.”

De mix van muzikaliteit, bijzondere gasten en visuele aankleding maken het programma uniek. “Die gedurfde keuze pakt heel goed uit. Het succes zal zeker te maken hebben met de tijdgeest. Wat is er mooier om na een week ellendig nieuws te ontspannen met goeie muziek en mooie verhalen? Ik kan nu al terugkijken op een onvergetelijke tijd. Welke muzikant kan zeggen dat hij in een jaar tijd heeft gespeeld met Stromae en gitaarvirtuoos Stochelo Rosenberg, een hammond-battle met Thijs Boontjes op Radar Love heeft gedaan en André van Duin heeft begeleid in een emotioneel en heel persoonlijk liedje?”