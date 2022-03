Organisatie Oscars start onderzoek naar klap-incident Will Smith

De organisatie van de Oscars liet eerder weten dat het 'geen enkele vorm van geweld toestaat'. Beeld EPA

Eerder liet de organisatie het bij een korte verklaring, maar ze gaat nu toch kijken of de klap die Smith gaf consequenties krijgt.

“De Academy veroordeelt de acties van meneer Smith tijdens de show van gisteravond,” zegt een woordvoerder tegen Variety. “We onderzoeken het incident en kijken of er verdere acties of consequenties volgen.”

Volgens Variety lijkt het erop dat Smith een sanctie kan krijgen. Het is volgens het Amerikaanse entertainmentmagazine onwaarschijnlijk dat hij zijn Oscar, die hij won voor zijn rol in King Richard, verliest. Ook Whoopi Goldberg, lid van de Academy en dit jaar tevens ‘gouverneur' van de Oscars liet weten daar niets in te zien. “Ik ben er zeker van dat er consequenties zullen zijn, maar ik denk niet dat ze dat (het afnemen van de award, red.) gaan doen, vooral omdat Chris Rock zei: ‘Luister, ik dien geen aanklacht in’.”

