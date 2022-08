Organisatie Oscars biedt actrice Sacheen Littlefeather na vijftig jaar excuses aan voor onjuiste behandeling

Sacheen Littlefeather tijdens de Oscaruitreiking in 1973. Beeld Getty Images

De actie leverde Littlefeather, die van de organisatie slechts zestig seconden spreektijd kreeg, veel kritiek op. Een deel van het publiek reageerde met boegeroep en volgens de actrice moest westernacteur John Wayne door beveiligers in bedwang gehouden worden om haar niet aan te vliegen. Brando, die sinds de jaren zestig als activist voor de American Indian Movement had opgetreden, had dat jaar een Oscar gekregen voor zijn rol als maffiabaas Vito Corleone in The Godfather..

‘De misstanden die u heeft ondergaan vanwege dit statement waren ongewild en ongerechtvaardigd,’ aldus de de Academy of Motion Picture Arts and Sciences in een brief die in juni naar Littlefeather is gestuurd. ‘De moed die u heeft getoond, is veel te lang niet erkend. Hier bieden wij onze oprechte excuses voor aan en uiten we onze diepste bewondering voor.’

Overlevingsmechanisme

Tegelijk met de excuses werd bekend gemaakt dat Littlefeather is uitgenodigd om komende maand te spreken bij het filmmuseum in Los Angeles. In een verklaring reageert de inmiddels 75-jarige actrice met een knipoog. ‘Wij Indianen zijn een heel geduldig volk. Het was slechts vijftig jaar,’ aldus Littlefeather. ‘We moeten ons gevoel voor humor wat dit betreft altijd behouden. Het is ons overlevingsmechanisme.’

‘Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel er is veranderd sinds ik de Academy Award vijftig jaar geleden weigerde,’ aldus de actrice, die haar toespraak bij het filmmuseum ‘een droom die uitkomt’ noemt.

