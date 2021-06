Oranjetops en -flops: wat is na acht bier het best mee te lallen refrein?

1. Martin Garrix feat. Bono & The Edge: We Are the People

Wat? De Nederlandse top-dj krijgt voor het officiële anthem van dit EK hulp van U2-kopmannen Bono en The Edge.

Sleutelpassage: We are the people we’ve been waiting for/ Out of the ruins of hate and war/ Army of lovers never seen before.

Beoordeling: Volgens Martin Garrix veranderde Bono elke zin die hij schreef voor de eerste versie van de song die nu inderdaad bonoiaans gaat over ruïnes waaruit we onze wereld opnieuw zullen opbouwen. Garrix’ EDM-beats zijn beter geschikt voor de hoogtepuntencompilatie op tv dan voor hossen op de tribunes.

Meegalmfactor: 2 ster

2. André Hazes: Wij zijn oranje

Wat? Met hulp van een drogisterijketen treedt Dré junior in de voetsporen van zijn vader die in 1988 met Wij houden van Oranje de Europese titel van een soundtrack voorzag.

Sleutelpassage: Wij zijn oranje/Voor altijd oranje/En niemand houdt ons tegen deze keer.

Beoordeling: Nee, dit gaat niet over de zonnebankverslaving van de familie Hazes. Dré junior leende een deel van het arrangement van Queens The Show Must Go On voor een van bombast overlopende stadionsong. Met de galm op de stem én het zelfvertrouwen zit het goed: Het gaat echt gebeuren/Het is over met treuren. Nu nog een goede tekstschrijver vinden.

Meegalmfactor: 3 ster

3. Donnie & Frans Duijts: De Leeuwendans

Wat? De Amsterdamse rapper en de volkszanger annex autosloper bundelen hun krachten.

Sleutelpassage: Je kent wel/ Het voetbalspel/ De leeuwen van NL/ Staan klaar voor de aftrap en je weet het.

Beoordeling: Jaaaaa! Dit nummer heeft alles: een lullig dansje, een niet uit je kop te hameren refrein, de moddervette raps van Donnie en videoclip vol blokjes kaas, ossenworst en zilveruitjes. Ook handig: met Frans Duijts als aanvoerder ligt een drietalige versie voor landen die de poulefase wél doorkomen voor het grijpen.

Meegalmfactor: 5 ster

4. Nienke Plas ft. Ronald de Boer: Goud

Wat? YouTuber en comédienne Nienke Plas strikte Ronald de Boer voor een door een frituurvetmerk gesponsorde oranjehymne.

Sleutelpassage: Borst naar voren/ Laat je horen/ Wij gaan scoren/ Want wij zijn goud, goud, goud.

Beoordeling: Tot halverwege best een prima Oranjehitje. Feestelijke Braziliaanse carnavalsbeats, Plas op volle toeren loeiende autotune en zelfs de vocale bijdrage van broer-van-de-bondscoach Ronald (‘Ik heb goud op mijn chest’) is te overleven. Het is echter de overdosis verwijzingen naar bittergarnituur en frituurpannen die deze Oranjesoufflé laat aanbranden. En dan rekenen we het bovenmaatse montuur uit de collectie van Elton John dat De Boer draagt nog niet mee.

Meegalmfactor: 3 ster

5. John de Bever: Laat ze beven

Wat? De oud-zaalvoetballer die het Nederlands dameselftal in 2017 naar de Europese titel zong met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.

Sleutelpassage: De leeuw brult weer als weleer/ Onze jongens gaan tekeer/ We spelen zo goed samen/ Oehoehoehoe.

Beoordeling: Goed beschouwd gek dat De Bever nooit eerder een lied uitbracht met deze titel. De charmezanger promoot zijn gezellige meezinger met oranje mondkapjes. Met als bijsluiter: beschermt tegen corona, maar tegen voetbalkoorts is niemand bestand. Leuk bedacht uiteraard, maar toch voelt de inhaker als een penalty van Jaap Stam: vol overtuiging genomen, maar wel hoog over.

Meegalmfactor: 2 ster

6. Bennie Beenham, K-Liber & FinsyTwinzz: We worden kampioenen!

Wat? Bennie Beenham, van de evergreen Stukje vlees op de BBQ, bundelt de krachten met hiphopgroep K-Liber, in het pantheon van de popmuziek opgenomen met de hit Viben.

Sleutelpassage: Ons land is machtig/ De leeuw brult krachtig/ Het is toch prachtig?/ Net 88.

Beoordeling: Hier gebeurt in drie minuten meer dan in de gemiddelde oefeninterland van Oranje. Er is Caribisch carnaval, een sample van het Wilhelmus, een niet rijmend refrein (Heee we worden kampioenen/Hooo we dansen op die stoelen) en een dansje dat zelfs op het Eurovisie Songfestival puntloos zou blijven (Naar achter! Naar voor! Naar beneden!). Maar van de hele oogst bieden Beenham & co wel het na acht bier best mee te lallen refrein. Proost!

Meegalmfactor: 4 ster

7. Wesley Sneijder ft. Charly Lownoise & Mental Theo: Koning Voetbal dit EK

Wat? De muziek bij een reclamespotje van de toto. Met Wesley Sneijder die zijn geluk beproeft als zanger.

Sleutelpassage: Niemand in de wereld die Sneijder niet kent/ Iedereen ziet mij als die grote vent.

Beoordeling: Van dit beeld moeten we even bijkomen. Wesley Sneijder, met Oranje ooit bijna wereldkampioen, als een reïncarnatie van Hakkuhbars Gabbertje in nauwsluitende campingsmoking stuiterend op happy hardcorebeats uit het brein van Charly Lownoise & Mental Theo. Met daarbij een dansje dat herinnert aan de choreografie die Sneijder ooit in een dronken bui uitvoerde op een autodak. Naar verluidt toucheerde Sneijder 150.000 euro. Wij nemen genoegen met de helft als schadevergoeding.

Meegalmfactor: 1 ster

8. Max Verstand & De Speld: We komen tot de achtste finale

Wat? Een eigen Oranjehit van de satirische website De Speld. Met de voor de gelegenheid bedachte volkszanger Max Verstand.

Sleutelpassage: Ja, we komen tot de achtste finale/ Dat is absoluut het maximale/ Dit is ons niveau/ En dat is wel prima zo.

Beoordeling: Een heel lied volechoën met gevierde doelpunten, gepakte cups en juichende rondvaarten lijkt dit jaar inderdaad extra koddig. Gelukkig zorgt De Speld voor de broodnodige relativering met een verslag van een kampioenschap waarop Oranje na twee gelijke spelen en een nederlaag tegen Noord-Macedonië doorgaat als beste nummer drie, daarna meteen strandt en België Europees kampioen ziet worden.

Meegalmfactor: 4 ster

9. Frank & Frank: Frank de Boer

Wat? Frank Lammers brengt een ode aan de bondscoach in een Oranjeversie van Je Veux de l’Amour van Raymond van het Groenewoud.

Sleutelpassage: Frank de Boer!/ Frank de ­Boeeer!/ Pak die Cup/ En maak ons dronken/ Maak ons blij/ Van geluk/ Frank de Boeeeer!

Beoordeling: Alvast de maximale punten voor het fijne contrast. De uit Hollandse klei geboetseerde voetbaltrainer als apotheose van Van het Groenewouds hunkering naar de liefde. Jammer alleen dat de liedtekst niet zo geestig is als De Boers eigen optreden in de teaser van de film Ferry, over Lammers’ criminele alter ego Ferry Bouwman. Ergens logisch: zie maar eens een heel lied vol te krijgen over een stamgast van de camping in Garderen.

Meegalmfactor: 3 ster