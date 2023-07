Opvallende Amsterdammers in Shortcutzproject ‘Amsterthem’

Beeld SANDER KONING/ANP

Aan markante figuren geen gebrek in Amsterdam – meerdere rubrieken in deze krant staan er dagelijks vol mee. Via het project Amsterthem van filmnetwerk Shortcutz Amsterdam, een viering van Amsterdam als “symbool van veelzijdigheid”, zullen zeven van hen op film worden vereeuwigd.

Tot 10 september kunnen aanstormend filmtalenten een pitch indienen voor een korte film als onderdeel van het project, dat ‘de essentie van Amsterdam en haar uitzonderlijke inwoners’ wil tonen en ‘de bruisende ziel van de stad’ in beeld moet brengen. De makers hoeven niet uit Amsterdam te komen, maar de hoofdpersonen die zij voor het voetlicht willen brengen moeten er wel wonen. Alleen makers die nog geen lange speelfilm hebben gemaakt, mogen deelnemen.

Per stadsdeel

Uit de ingediende plannen wordt vervolgens per stadsdeel één winnaar gekozen door een jury van filmprofessionals, waaronder regisseur en camerapersoon Claire Pijman. De winnende teams van filmmakers krijgen elk 3500 euro om hun korte film te maken. Daarnaast is er voor de winnaars allerhande steun in natura van de partners van het project (onder meer camera-apparatuur van Canon en belichtingsmateriaal van Aputure), en mentorschap door leden van het Dutch Directors Guild en van Muziekinstituut MultiMedia.

De zeven films moeten rond februari 2024 voltooid zijn en zullen vervolgens via het netwerk van Shortcutz worden ingezonden naar internationale festivals. Amsterthem culmineert in juni en juli 2025 in een reeks openluchtvertoningen van alle films – in elk stadsdeel een screening. Die gratis toegankelijke vertoningen moeten “een gezamenlijke ervaring creëren en de diversiteit van Amsterdam vieren.”

Sociëteit De Kring

Zelf films produceren is een nieuwe stap voor Shortcutz, een internationaal netwerk dat tot doel heeft om korte films van aanstormend filmtalent onder de aandacht te brengen. Het werd in 2010 opgericht in Lissabon en heeft inmiddels in zeven andere landen afdelingen, van Duitsland tot Suriname.

In Nederland is het netwerk sinds 2012 actief, onder leiding van João Carlos Rodrigues en Alexa Rodrigues, die destijds uit Portugal naar Amsterdam kwamen. Zij zijn nu ook de initiatiefnemers van Amsterthem. Het hele jaar door (met een zomerstop in juli en augustus) organiseert Shortcutz wekelijks gratis filmavonden in Sociëteit De Kring, waar telkens twee korte films worden vertoond en de makers hun werk toelichten. Ook schuift bij iedere sessie een meer gevestigde filmmaker aan om te vertellen over het verloop van hun carrière.

Mr Zee Awards

Uit de vertoonde films wordt door een jury per maand één winnaar gekozen, die aan het eind van het jaar meedingt naar een van de elf Mr Zee Awards. Bij de tiende editie van het prijzenfestijn afgelopen januari was Vlekkeloos van Emma Branderhorst de grote winnaar. Ondertussen leverde de winnaar van de eerste editie van de Shortcutz Awards in 2013, Aaron Rookus, dit jaar zijn eerste speelfilm af: Goodbye stranger.

Dat Shortcutz Amsterdam inmiddels een flinke staat van dienst heeft, werd in januari onderstreept toen de organisatie het Zilveren Roosje won, een aanmoedigingsprijs voor personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmwereld.