Opvallend veel zwart-wit op animatiefestival Kaboom

Scalp Deep van Naseeba Bagalaaliwo.

Zoals vele filmfestivals ziet ook animatiefestival Kaboom zich gedwongen tot een online-editie. Die stap lijkt voor dit festival kleiner dan voor andere: de korte animatiefilms waaruit het programma grotendeels bestaat, zijn sowieso veelal gemaakt voor onlinevertoning – korte films halen nu eenmaal zelden de bioscoop. Het is wél extra jammer dat juist een van de schaarse plekken waar deze films op het grote doek te zien zijn, er nu niet is.

Hoe je het ook ziet: het netto resultaat is dat de komende dagen zestien lange en ruim driehonderd (!) korte animatiefilms online te zien zijn. Gewoon thuis op de bank – of, zoals de festivalorganisatie opmerkt, in je slaapkamer, keuken of wc.

Eindeloze mogelijkheden

Kaboom bestaat sinds 2019, maar kent een langere ­geschiedenis. Het ontstond door een fusie van twee festivals: het Holland Animation Film Festival (sinds 1985 in Utrecht) en Klik! (sinds 2007 in Amsterdam).

Vorig jaar gooide corona op het laatste moment roet in het eten bij de tweede editie. Nu vindt die dus alsnog ­online plaats, met een deel van het geplande programma van vorig jaar maar vooral ook veel nieuwe animatie van over de hele wereld. Het programma telt films uit 53 landen, ondergebracht in een competitieprogramma en diverse thematische programma’s – zoals een uitgebreide terugblik op twintig jaar animatie in Nederland en een retrospectief van het werk van de in 2012 overleden animator Gerrit van Dijk, inclusief een onlangs verschenen documentaire.

Average Happiness van Maja Gehrig.

Het festival toont de volle breedte van de eindeloze ­mogelijkheden van animatie. Dat gaat van een visueel grapje van 15 seconden (Popcorn van Rafael Sommerhalder) tot een mangaverfilming op speelfilmlengte On-Goku: Our Sound. Die heerlijk springerige film over drie scholieren die geen instrument bespelen maar toch een punkband beginnen, is door Kenji Iwaisawa en zijn piepkleine team gemaakt met een even aanstekelijk ­gebrek aan finesse. En alles tussen die twee uitersten in – van handgetekend via stopmotion naar computeranimatie, en vele anderen technieken. Zelfs de grafiekjes van een powerpointpresentatie blijken tot leven te kunnen worden gewekt, in het speelse Average Happiness (Maja Gehrig).

Geknoopte touwtjes

Het programma overziend valt op dat veel makers kiezen voor zwart-wit – alsof ze de die eindeloze mogelijkheden wat willen beperken. Flink wat films zijn volledig in zwart-wit gemaakt, nog meer kiezen voor grotendeels zwart-wit met enkele kleuraccenten.

Zoals Ties (Dina Velikovskaya), waarin de unieke vorm (de beelden zijn opgebouwd uit geknoopte touwtjes) naadloos aansluit op de inhoud rond ontrafelende familiebanden. Of de innemende Oegandese film Scalp Deep van Naseeba Bagalaaliwo, onderdeel van een programma van films uit landen zonder noemenswaardige animatietraditie, met een kleurenpalet beperkt tot zwart, wit en geel.

Ties van Dina Velikovskaya.

Een expliciet politieke benadering van die kleurloosheid toont animatieklassieker Chromophobia van Raoul Servais uit 1964, met afstand het oudste filmpje in het festivalprogramma, geselecteerd voor het themaprogramma Big Bang. Daarin valt een legertje monochrome soldaten een kleurrijk dorp binnen en dwingen ze iedereen zich te conformeren aan hun grauwheid. Overduidelijk een commentaar op de politiek van die tijd, maar niettemin ook nu nog uiterst actueel.

Kaboom Animation Festival, 31/3 t/m 5/4 via www.kaboomfestival.nl. Individuele speelfilms/blokken €3,99, passe-partout €14,99.