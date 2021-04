Optreden voor live publiek – in New York kan het weer. ‘Ik dacht: zo wil ik dansen’

Maggy van den Heuvel met danspartner Amar Smalls tijdens benefiet­voorstelling iHeartDance NYC. Beeld Jonathan Breton

De 24-jarige Van den Heuvel, opgegroeid in Houten en afgestudeerd aan Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Amsterdam, mocht ­samen met haar danspartner Amar Smalls een eigen choreografie uitvoeren op het dakterras van het iconische Empire Hotel. “Ik was natuurlijk erg blij dat ik eindelijk weer mocht dansen voor live publiek. Om mensen in de ogen te kunnen kijken – al konden er maar vijftig toeschouwers bij zijn. Het voelde als een eer om op te treden met beroemde dansers van het New York City Ballet, American Ballet Theater en Broadway.”

Vanaf het Empire Hotel kijk je uit op Lincoln Center, het culturele hart van New York dat al sinds vorig jaar maart de deuren gesloten houdt. “Ik realiseerde me pas hoe groot deze fundraiser zou worden door alle publicitaire heisa die er omheen ontstond. De opbrengsten zijn bedoeld om dansers te ondersteunen. Omdat ze door de coronacrisis zonder werk zitten, of als ze geblesseerd raken.”

Menselijke anatomie

Zelf heeft Van den Heuvel aan den lijve ondervonden hoe het is om in een klap alle plannen opzij te moeten zetten. “Ik was in 2018 naar New York verhuisd om te studeren aan de Ailey School. In maart vorig jaar kregen we te horen dat we ons semester via zoom moesten afronden. Ik volgde danslessen in mijn kleine kamer en maakte op zijn Amerikaans dansfilmpjes op het dak.”

Het besluit van de danseres om, ondanks de hevigheid van de pandemie in New York, niet terug te keren naar Nederland werd aanvankelijk beloond: “In juli werd ik door de rehearsal director van Ailey II, het tweede dansgezelschap van de Alvin Ailey American Dance Theater, uitge­nodigd om er na de zomer te komen dansen.” Maar het gezelschap zag zich gedwongen het seizoen te schrappen en danserscontracten op te schorten.

Daarmee begon een moeilijke periode voor Van den Heuvel: “In de drie jaar dat tijd dat ik in New York woonde, heb ik veel gemist. Verjaardagen, geboortes van neefjes en nichtjes. En helaas ook een begrafenis.” Mede door financiële en morele steun van haar ouders, en een positieve instelling heeft de danseres zich er doorheen geslagen. “In oktober mag ik ­beginnen met de repetities voor Ailey II. Ik kijk er enorm naar uit om, als eerste Nederlandse en Surinaamse danseres, deel uit te maken van een van ’s werelds grootste moderne dansgezelschappen.”

Tijdens haar opleiding in Nederland werd ze gegrepen door het werk van danspionier Alvin Ailey (1931 – 1989). Met name de door hem onderwezen Hortontechniek, waarin de menselijke anatomie centraal staat. “Ik heb een gespierde lichaamsbouw en dacht dat ik daarom nooit de perfecte balletdanseres kon worden. Dat was een blokkade die ik zelf had opgeworpen. Toen ik een video van Aileys dansers zag, zag ik mezelf. Ik dacht: zo wil ik dansen. Ik moet naar die plek toe waar ik dit kan leren.”