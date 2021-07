Opstand op de Neptunus vertelt meer dan het verhaal van een slavenschip

Han Lips, Opstand op de Neptunus, NTR, kosteloos Beeld NPO

Het slavernijverleden heeft, hoe cynisch het ook moge klinken, momentum. Er lijkt de afgelopen jaren in het collectief bewustzijn iets te zijn veranderd waardoor er stapje voor stapje en beetje bij beetje meer aandacht is voor deze zwarte bladzijde – of compleet zwart boek – in de geschiedenis.

Dat vertaalt zich ook op tv, waar aan de vooravond van de Nationale Herdenking Slavernijverleden de indrukwekkende documentaire Opstand op de Neptunus werd uitgezonden, waarin Sosha Duysker het dramatische verhaal van een slavenschip reconstrueert.

Een lang verhaal kort: de Neptunus voer in 1783 van Zierikzee naar Amsterdam, om vanuit daar te beginnen aan een lange reis naar de Afrikaanse westkust, waar slaven gekocht werden die naar Suriname verscheept moesten worden. Op het schip ontstond opstand, waarna het in 1785, met flink wat buskuit aan boord, de lucht in ging.

Maar het echte lange verhaal gaat uiteraard niet om één schip. En dat is waar Duysker goed in slaagt: ze gebruikt de Neptunus als haakje om het grotere verhaal van de slavernij aan op te hangen. Daarbij focust zij zich op de gruwelijkheden die zich in West-Afrika hebben afgespeeld. In Ghana bezoekt ze een voormalige slavenmarkt, waar een poortje met de tekst ‘last bath’ herinnert aan de wasbeurt die gevangen genomen Afrikanen kregen voordat ze verkocht werden. “Om veel op te leveren moesten ze gewassen worden en met olie worden ingesmeerd.” Nog huiveringwekkender is het fort waar tot slaaf gemaakten maandenlang geketend in een kerker werden weggestopt, wachtend tot ze verscheept zouden worden.

“Hoe kunnen mensen elkaar zo behandelen?” vraagt de Ghanese historicus Felix Nguah. “Het was handel,” antwoordt Duysker. Nguah: “Maar het was moreel verkeerd. Mag handel ons geweten en onze moraliteit verblinden?”

Reageren? hanlips@parool.nl.