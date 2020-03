Oproep

Oproep: Welk nummer geeft jou troost?

Het zijn verwarrende tijden. Blijf ik gezond? Heb ik straks nog een baan? Hoe kom ik al die dagen door in huis? Gelukkig is er muziek. Muziek geeft steun en maakt vrolijk waar nodig. We zijn benieuwd: welk nummer geeft jou troost?