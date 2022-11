Oprichters Pianoduo Festival Amsterdam: ‘Uit een vleugel kun je de klank van een heel orkest halen’

Lestari Scholtes (2de van links) en Gwylim Janssens (rechts) met pianoduo Silver-Garburg. Beeld Edward Janssens

Pianoduo Scholtes & Janssens begon samen aan één vleugel. Lestari Scholtes en Gwylim Janssens waren nog tieners. “Gezellig met z’n tweeën achter de toetsen en spelen, dat is het algemene beeld van vierhandig pianospelen. Maar voor ons was het een bloedserieuze zaak,” zegt Scholtes. “We kwamen een aantal keer per week samen om te studeren en hebben naast het conservatorium jarenlang les gevolgd bij pianoduo Silver-Garburg in Duitsland. Dit was wat we wilden. We deden onderzoek naar het repertoire, reisden veel en nog steeds is het pianoduo onze grote liefde.”

Vandaar dat Scholten en Janssens het Pianoduo Festival Amsterdam oprichtten, dat vanaf woensdag zijn tiende editie beleeft. Verspreid over de stad vallen vijf dagen lang jong talent en gevestigde musici in klassiek, jazz en cross-over te beluisteren. Ook zijn er speciale kinderconcerten. Het is het grootste evenement in dit genre in Europa. Scholtes, terugdenkend aan de eerste editie in 2013: “Een festival organiseren? Geen idee hoe dat moest. Het eerste jaar deden we alles zelf, van de artiesten brengen en halen tot de broodjes smeren en de kaartjes scheuren.”

De start van het festival markeerde tien jaar Pianoduo Scholtes & Janssens. De musici willen iets betekenen voor pianoduo’s in Nederland; op amateurniveau zijn ze rijkelijk aanwezig. Ze stimuleren liefhebbers door het organiseren van een concours, juist voor amateurs. Jong talent – de duo’s van de toekomst – heeft een prominente plek.

Samensmelten van klank

Scholten: “Pianoduo Silver-Garburg komt ook naar Amsterdam dit jaar. Dit zijn twee fantastische musici, intelligent, betrokken, met veel kennis over het repertoire. Bij hen is het alsof één persoon speelt en toch hoor je hun beider karakters. Net als met een strijkkwartet: je wil vier individuele musici horen, maar ook het samensmelten van de klank.”

“Heel bijzonder als je iemand vindt met wie je dit pad kunt bewandelen, waarmee je zo’n intieme vorm van muziek kunt maken,” vult Janssens aan. “Je leert samen ademen. In het pianoduo komt alles bij elkaar: solospel, kamermuziek, orkestraal denken. De bezieling die wij hebben voor het genre willen we naar buiten brengen en verlangen we ook van de musici die we uitnodigen. Het is ons streven om topkwaliteit naar het festival te halen. En dan gaat het niet alleen over vakmanschap, maar juist ook over die drive. Daarbij willen we de veelzijdigheid van het pianoduo laten horen.”

“Je hebt de bekende stukken, Schuberts Fantasie in f-klein, die wil iedereen horen. Maar er zijn nog zoveel meer pareltjes. Als ambassadeurs van het pianoduo is onze rol ook om over de toekomst na te denken in de vorm van opdrachtcomposities, een compositieconcours. Dit jaar is Kate Moore voor het festival aan de slag gegaan. Ze schreef een werk voor twee piano’s en strijkorkest, dat klinkt tijdens het slotconcert in het Muziekgebouw.”

“Uit een vleugel kun je de klank van een heel orkest halen. Het is de kunst om al die kleuren en dat volle, directe geluid in balans te laten zijn. Je zoekt eindeloos naar perfectie en afstemming met elkaar, zonder de vrijheid te verliezen die je nodig hebt om goed te kunnen spelen. Als pianoduo ben je samen één solist.”

Pianoduo Festival Amsterdam: 30 november t/m 4 december op verschillende plekken in de stad.