Oppervlakkige bespiegelingen van de perfect ogende Anna Nooshin

Op NPO 3 begon gisteravond de vierdelige serie Mooier wordt het niet, waarin influencer Anna Nooshin het huidige schoonheidsideaal onderzoekt, en wel wetenschappelijk. Lips heeft een zwak voor wetenschap, dus schakelde hij in. Hij hoorde Anna Nooshin zich afvragen of schoonheid een vloek of een zegen is – een vraag die alleen mooie mensen zich stellen.

Ze ging vervolgens bij de plastisch chirurg langs om na te gaan in hoeverre ze aan het schoonheidsideaal voldeed. “Ik ben het meest onzeker over mijn bovenlip, ik heb zo’n muizenmondje,” zeurde de perfect ogende presentatrice. “Wat een hel, wat erg!” kirde ze, toen ze in ondergoed voor de camera moest om haar perfecte lichaam op te laten meten. De plastisch chirurg vond haar maten keurig, maar nog was Nooshin niet tevreden: “Een dikkere lip en bil zit nog steeds in mijn hoofd.”

Dat bleek de invloed van vooral Kylie Jenner, op wie zo veel vrouwen willen lijken dat in de VS Kylie Jenner-pakketten te koop zijn, met botox en fillers. Er kwamen drie Kylie Jenner-lookalikes voorbij, maar Lips zag volg­espoten freaks. Dan had hij toch meer met de puur­natuurschoonheden die in een ander item hadden ge­poseerd voor de boerinnenkalender.

Anna Nooshin stak aan het eind de hand in eigen – niet vergrote – boezem: “Instagram heeft overduidelijk invloed op het schoonheidsideaal en ik besef steeds meer dat niet iedereen zich herkent in de beelden die ik dagelijks post.” Het was een open deur aan het slot van een aflevering vol oppervlakkige bespiegelingen over uiterlijkheden.

Lips keek nog eens naar mevrouw Lips en vond haar mooi zoals ze was, ook al was ze in slaap gevallen.

