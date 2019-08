Opnameapparatuur FC Afkicken uit auto gestolen

“Het is vooral heel erg zuur,” zegt Petersen een dag later. “Het belangrijkste materiaal waarmee we onze podcasts opnemen is weg. Het gaat in totaal om ongeveer 750 tot 1000 euro.”

Petersen was woensdagavond uitgenodigd in Utrecht om de film Diego Maradona te bekijken. De Amsterdammer combineerde het filmbezoek met de opname van een podcast met uitgever Marieke Derksen. Voor de zekerheid parkeerde hij zijn wagen in een parkeergarage en niet op straat. “Daar hangen camera’s, dus ik dacht dat het wel veilig zou zijn. Daar betaal je toch ook voor?”

Na afloop van de film zag Adrie Poldervaart, de assistent-trainer van FC Groningen die ook te gast was en naast Petersen geparkeerd stond, dat het mis was: de koffer met apparatuur was weg. De huissleutels, jas en een andere koffer lagen nog wel in de auto.

Inmiddels heeft Petersen aangifte gedaan bij de politie. “Ik ben heel benieuwd naar de camerabeelden. Blijkbaar zijn de dieven geen fans van FC Afkicken, want dan doe je dit niet.”

Petersen vraagt zich af wat het doel is geweest van de auto-inbraak. “Tenzij ze zelf een podcast willen maken, hebben ze heel weinig aan dit materiaal. Ik vermoed dat ze het snel willen verkopen, daarom heb ik alvast contact met Marktplaats opgenomen. Ik heb goede hoop dat onze spullen worden gevonden.”

FC Afkicken is een online voetbalkanaal dat in 2015 met een uitzending per week op Youtube begon. Inmiddels worden vrijwel dagelijks video’s en podcasts opgenomen.