Opmerkelijk kunstproject: ‘verliefde’ Amsterdamse scholen ontmoeten elkaar voor het eerst

De poster van het Parade Liefdesproject. Beeld de Krakeling

In een parade van maskers, kostuums en zelfgemaakte kunstwerken ontmoeten de honderden kleuters tot achtstegroepers van basisschool De Zeeheld de honderden scholieren van basisschool De Bron in het Westerpark. Zes weken werkten ze met kunstenaars op school vanuit de vraag: jullie zijn zo’n leuke school, waarom hebben jullie geen verkering?

Loes van der Staak, een van de makers van het project, moet nog altijd glimlachen bij het absurde idee. “We vragen dus eigenlijk aan een hele school of ze verliefd willen worden.” En dat nemen ze heel letterlijk: De Bron heeft een contactadvertentie geplaatst in buurtkrant De Westerpost: ‘School zoekt school.’

Vervolgens begon het flirten. De ene school stuurde een filmpje, daarna volgden brieven. Basisschool de Zeeheld maakte de grote geste van een verkeersbord met ‘love’ voor de deur van De Bron.

Ze zijn verschillend, de twee scholen, die beide in West liggen. Van der Staak: “De Zeeheld is een grote school. De Bron is bijna de helft zo groot. Maar ze hebben wel allebei iets met water in hun naam.”

Iedere school hun eigen kunstenaars

Iedereen doet dus mee. Van de kleuters tot 12-jarigen. In die weken hebben ze intensief lessen beeldende kunst gevolgd, maar ook muziek, theater en de oudere kinderen ook schrijflessen. Ze kregen allemaal les over liefde in de kunst. “En we maakten het liefdesjournaal,” zegt Van der Staak.

Allebei de scholen stonden onder leiding van hun eigen kunstenaars. Teun Castelein en Nynke Vermue bij De Zeeheld en Sacha Zwiers en Michel Hormes bij De Bron. “Zwiers heeft met de kinderen mooie duistere figuren gemaakt, Castelein een bloemencorso. We hebben tienduizend gerbera’s gesponsord gekregen.”

Aanvankelijk waren de kinderen heel ongemakkelijk, giechelig en giebelig. Maar dankzij de liefdesjournaals, gemaakt met onder meer televisiemaker Iven Cudogham, wenden ze aan het idee om over de liefde te praten en ook hun school leuker te vinden.

Buitenmuren versierd met stoepkrijt

Theatergroep Artemis deed het project al eerder in Den Bosch. De Krakeling zag het en was zo enthousiast dat ze het naar Amsterdam haalde. “Het is een intensief project, voor scholen ook een uitdaging,” zegt Van der Staak. “Ze geven ons veel vertrouwen, want we nemen de school zes weken wel een beetje over. Je ziet de scholen langzaam transformeren, steeds meer kunstwerken in school, liedjes door de klassen. De Bron heeft de buitenmuren versierd met stoepkrijt.”

Deze woensdagmorgen zien de twee verliefde scholen elkaar dus voor het eerst, en Amsterdam mag ze aanschouwen.

Woensdagochtend 9.30 tot 11.30 uur, Liefdesparade in het Westerpark. Beginnend bij de Krakeling.