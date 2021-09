Oplichter ‘Dr. Bones’ was expert in alles: van tennisser tot forensisch patholoog

Serieleugenaar 'Dr. Bones.'

Hij gaf zich uit voor beveiliger, toptennisser, oud-militair en arts, maar in plaats van een forensisch patholoog bleek hij een pathologisch leugenaar. In 2015 liep ‘Dr. Bones’, zoals de man zich noemde, tegen de lamp en in 2019 werd hij tot 21 maanden cel veroordeeld voor oplichting.

Zo’n verhaal spreekt tot de verbeelding. Hoe slaagt een mens erin om iedereen zo lang om de tuin te leiden, hoe kan iemand zonder daartoe bevoegd te zijn betrokken zijn bij de identificatie van lichamen na vliegrampen? En wat brengt iemand ertoe om zijn hele leven bij elkaar te liegen?

In de luren gelegd

Hansje van de Beek en Michelle Salomons maakten voor Argos een driedelige podcast over ‘serieleugenaar’ Peter B. waarin ze die vragen proberen te beantwoorden. Ze kloppen aan bij de GGD waar hij zich naar binnen had gebluft en bij de hockeyclub waar B. zich had opgeworpen als trainer. Ze spreken mensen van de landelijke beroepsvereniging van obductieassistenten waar B. het tot voorzitter had geschopt. Slechts enkelen prikten direct door zijn praatjes hen, sommigen voelden dat iets niet pluis was, maar grepen niet in. Veruit de meesten lieten zich in de luren leggen.

Maar de interessantste mensen en instanties die met B. te maken hadden, willen niet met de podcastmakers praten. Wellicht uit schaamte of angst voor reputatieverlies, of omdat ze er niets bij te winnen hebben.

En zo loopt de journalistieke zoektocht van Van de Beek en Salomons al snel dood. B. zelf krijgen ze ook niet te spreken, waardoor ook niet duidelijk wordt wat hem dreef.

Net als in veel onderzoeksjournalistieke programma’s op televisie wordt de luisteraar deelgenoot gemaakt van het hele proces: mensen die de telefoon niet opnemen, overleg tussen de makers over de volgende stap. Het voegt slechts zeer zelden iets toe, en moet meestal een net iets te dun verhaal verbloemen.

Zo is Dr. Bones een wat onbevredigende luisterervaring, die bovendien weinig toevoegt aan de artikelen die al in De Gelderlander verschenen.

Dr. Bones (Argos, VPRO) is te beluisteren in de podcastapps.