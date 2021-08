Opgewekte soloplaat van rapper Rico: ‘Ik zit er nu weer écht vuistdiep in’

Beeld Constance Captures

Zeven jaar na zijn laatste soloalbum is de Zwolse rapper Rico terug met Rated R. Op deze derde soloplaat rapt hij onder meer over vaderschap en zijn verslavingsverleden. In elk nummer horen we een bevrijde Rico. ‘Het kan voor mij niet mooier nu.’

In eerste instantie vond Rico (43) het maar een raar idee: met ‘een groepje mafkezen’ over zijn problemen praten. Maar omdat hij al vijftien jaar worstelde met een drugs- en drankverslaving, meerdere klinieken had gezien en ten einde raad was, bezocht hij in het voorjaar van 2020 voor het eerst een praatgroep. Toen Rico na afloop van de eerste meeting naar buiten stapte, voelde hij opluchting. “Toen ik verslaafd was, hield ik alles over mijn gebruik voor mezelf, het was liegen en bedriegen. Dus toen ik daar buiten stond, dacht ik: praten met gelijkgestemden, hier moet ik zijn. Er viel echt een last van mijn schouders.”

Iedereen die ook maar iets van ­Nederlandstalige hiphop weet, kent Rico, vooral als onderdeel van de Zwolse rapformatie Opgezwolle, samen met rapper Sticks en producer Delic. De groep boekte met albums als Vloeistof + Brandstof en Eigen Wereld enorme successen. In 2007 besloot Delic ermee te stoppen. Hierna tourde Rico jarenlang samen met Sticks, waarbij ze onder meer in een uitverkochte Afas Live en Ziggo Dome (met Typhoon) speelden, en bracht hij vier albums uit, Colucci Era met de Fakkelbrigade, DMT en Irie solo, en IZM met Sticks.

Waakvlammetje

Rated R is misschien wel zijn beste werk tot nu toe. Op zijn nieuwe album gaat Rico de persoonlijke onderwerpen niet uit de weg, zoals op 43: “Bij mijn vrouwtje sta ik heavy in het rood.” Maar toch is Rated R een zeer opgewekte plaat. Dit komt vooral door de voortstuwende beats van de jonge producer Guan (23) en het enthousiasme van Rico dat in iedere zin voelbaar is. Daarnaast zijn Rico’s woordspelingen en rijmschema’s nóg scherper en origineler dan in eerder werk. En dat maakt Rated R een waanzinnige rollercoaster.

Zonder Guan had Rated R nooit het daglicht gezien. Guan produceerde de hele plaat, en hun chemie is in elk nummer te horen. Rico leerde hem kennen als vijftienjarige jongen in een ontmoetingsruimte voor jongeren die de Zwolse rapper acht jaar geleden op verzoek van de toenmalige directeur van Hedon oprichtte. “Ik hoorde direct dat hij talent had, maar dat moest nog wel groeien. Vorig jaar liet hij me een beat horen en toen wist ik: hier moet ik op rappen.” Dit was de beat van Spielberg, een van de opvallendste nummers van de plaat. “Ik had een waakvlammetje, maar door Guan is het weer een gigantisch vuur geworden.”

Hoe Rico nu in het leven staat, lijkt een wezenlijk verschil met vroeger. Hij kan zich nog herinneren hoe iemand hem complimenteerde op straat, nadat het album Eigen Wereld (2006) uitkwam, inmiddels een klassieker. Diegene zei dat hij het ‘een fucking vette plaat’ vond. “En ik zei toen: ja, vind je? Iemand gaf me een compliment en ik vroeg alsnog om bevestiging. Dat was een stukje onzekerheid. In die tijd kroop ik in mijn schulp.”

Bevrijding

In het veertig minuten durende telefonische interview met Rico is haast dezelfde bevrijding als op zijn nieuwe album te horen. Hij praat enthousiast en er hoeven nauwelijks vragen te worden gesteld. Rico lacht. “Gooi er een kwartje in en ik vertel je alles.”

Maar hij vindt het ook echt leuk om te vertellen. Omdat de liefde voor muziek weer helemaal is aangewakkerd. Omdat hij nu nog zo veel nieuwe muziek heeft liggen. “Stoppen is nooit een optie geweest, want schrijven is mijn allergrootste liefde. Ik zit er nu weer écht vuistdiep in. Het kan voor mij niet mooier nu.” Laatst bedacht hij weer een line en toen dacht hij: jezus, dit is geniaal van ­mezelf. “Nu kan ik daar een week op teren. Heerlijk.”

