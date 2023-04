Opera saai? Het gaat eigenlijk altijd over seks, zegt muzikant Calmer Roos: ‘Je hóórt ze klaarkomen’

Muzikant Calmer Roos bewerkt bekende opera’s tot aanstekelijke moderne verhalen vol grappen en lijntjes naar de actualiteit. ‘Der Rosenkavalier draait in essentie om een midlifecrisis.’

“In Der Rosenkavalier zit een stuk aan het begin waarin je twee mensen seks hoort hebben.” De koperblazers, de hoorns gaan los, ze gieren van genot. “Je hóórt ze klaarkomen.” Zittend aan de piano geeft Calmer Roos, muzikant, natuurkundige en ooit werkzaam op de beurs, eerst een paar akkoorden mee. “Opera is al gauw te veel voor mensen, dus ik laat ze eerst even wennen.”

In de Opera Sessions, die hij acht jaar geleden begon, eerst tussen de schuifdeuren, later als zelfstandig programma bij de De Nationale Opera en in theaters zoals het Betty Asfalt Complex, pluist hij opera’s uit aan de hand van zijn eigen beleving en interpretatie. Hij speelt wat piano, hij zingt stukjes (“Ik kan helemaal niet zingen, maar het gaat om het idee”), maar hij vertelt vooral een goed verhaal.

“Opera gaat altijd over seks. Of het nou de sociale, de economische of de politieke variant is, het gaat altijd over seks. En opera is een genre dat dat ongelofelijk goed kan opbouwen, tot die orgastische climax als in Der Rosenkavalier.” Dat seks zo'n groot thema is, verklaart Roos aan de hand van het feit dat rond de achttiende eeuw het publiek van het muziekgenre verandert. In plaats van de koningen en de adel, gaat de bourgeoisie de opera bezoeken. “En zij willen voorstellingen zien die over hén gaan. Ze willen zich amuseren, maar ook op de snijtafel gelegd worden. Het gaat dan over de vrijheid die je al dan niet hebt, over hoe je die invult, en hoe seks wordt ingezet.”

Spiegel voor de bourgeoisie

Zijn aankomende Opera Sessions gaat dus over Der Rosenkavalier (1911) van Richard Strauss. Die opera, geschreven door Hugo von Hofmannsthal, is een perfect voorbeeld van die spiegel voor de bourgeoisie. In grote lijnen wordt het verhaal verteld van een vrouw en haar jonge minnaar, waarbij die jonge minnaar uiteindelijk verliefd wordt op een ander jong ding, die eigenlijk aan een oudere man was beloofd. “Maar de essentie gaat over een midlifecrisis,” zegt Roos. “Over de eindigheid van je jeugd, over wel of geen acceptatie van oud worden.”

Roos’ manier van vertellen is aanstekelijk. Hij maakt grappen en de lijnen die hij legt met de actualiteit maken dat je ineens denkt: wacht, die opera gaat ook over mij. De ingewikkelde intrige van de gravin in Der Rosenkavalier vertaalt hij naar een dame van een zekere leeftijd die plotseling ziet dat ze niet meer zo lekker in de markt ligt – een universeel thema. En de opera Der Freischütz van Carl Maria von Weber gaat ineens over de BoerBurgerBeweging.

Pleurisherrie

De allereerste operasessie die Roos deed ging ook over Der Rosenkavalier. Met een koor van louter vrouwen dat hij op dat moment dirigeerde ploos hij de opera helemaal uit. Achteraf gingen ze de uitvoering in het Muziektheater bekijken. “Vijfentwintig vrouwen, en ik, in tranen,” zegt Roos.

Hij is op een missie, want hij merkt dat mensen vaak schrikken van alleen al het woord opera. “Opera’s zijn ook ontzettend lang en de muziek en zang maken een enorme pleurisherrie. Je moet een ingang hebben, markeerpunten, een paar belangrijke noten voor je oren, en een idee wat er werkelijk verteld wordt. En dat probeer ik. Ik wil je tot op het bot raken, anders hoeft het voor mij niet.”

Opera Sessions, muziek, midlife en metoo, maandag 24 april, 20.30 uur in het Betty Asfalt Complex. Der Rosenkavalier van De Nationale Opera is nog tot en met 2 mei in Het Muziektheater te zien.

‘Als je een meisje voor je wil winnen, moet je dus nooit haar verloofde onthoofden, nooit’, aldus Calmer Roos in onderstaande video met een indruk van Opera Sessions.

