Openluchtfestival Roots Open Air: het mag weer, maar wel met een testbewijs en tegen betaling

Het normaal gratis toegankelijke Roots Open Air kan dit jaar maar 4500 bezoekers toelaten, in plaats van 20.000. Een kaartje kost nu 7,50 euro. Beeld Rien de Jager

“Het was een hell of a job, niet te doen eigenlijk,” zegt Danka van Dodewaard, directeur van Amsterdam Roots Festival, over een jaar van onzekerheid over de vraag of Amsterdam Roots 2021 wel zou doorgaan. Vorig jaar werd het festival afgelast, dit keer gaat het door.

Daarmee is Roots Open Air, zoals elk jaar de feestelijke afsluiting van het festival in het Oosterpark, aanstaande zondag een van de eerste twee ­Amsterdamse openluchtfestivals nu het culturele leven in de stad langzaam weer op gang begint te komen. In de Tuinen van West is, ook op zondag, het dancefestival Chin Chin 2021.

Entreegeld

Normaal gesproken trekt het gratis toegankelijke Roots Open Air 18.000 tot 20.000 bezoekers. Dit jaar worden er maar 4500 mensen in het park toegelaten, die een test- of vaccinatie­bewijs moeten kunnen overleggen. Ze moeten ook een toegangsprijs van 7,50 euro betalen.

“We kunnen niet anders,” zegt Van Dodewaard. “De coronamaatregelen brengen ontzettend veel kosten met zich mee. Kaartjes moeten worden gecontroleerd, vaccinatiebewijzen gescand. Er zijn extra ingangen ­gecreëerd en we hebben veel meer ­beveiliging nodig dan anders.”

Amsterdam Roots komt voort uit het Africa Roots Festival, dat in 1983 voor het eerst werd georganiseerd in de Melkweg. Het Amsterdam Roots Festival, dat sinds 1998 bestaat, speelt zich af op meerdere plekken in de stad (dit jaar onder meer in het Bimhuis, Framer Framed en het Joods Historisch Museum) en wordt elk jaar besloten in het Oosterpark.

Twee keer eerder in de geschiedenis van Amsterdam Roots werd voor het openluchtgedeelte in het park entree geheven. “We zagen meteen dat we toen typische festivalgangers trokken, terwijl we er nadrukkelijk voor iedereen willen zijn. Daarom geven we dit jaar via buurthuizen gratis kaarten weg. En wie een Stadspas heeft, hoeft geen 7,50 euro entree te betalen, maar slechts 1 euro administratiekosten.”

Op het programma staan muzikanten uit de hele wereld, kunnen die wel reizen in deze tijd? “Het zijn muzikanten met roots over de hele wereld, maar ze wonen in Europa. Zeker in Parijs is een grote internationale ­muzikantenscene, daar komen veel van onze artiesten vandaan. Maar ook in Nederland wonen veel muzikanten die hun roots elders hebben.”