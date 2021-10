Openingsfilm Parool Film Fest I Am Zlatan gaat verder dan Ajax

Openingsfilm I Am Zlatan van de Zweedse regisseur Jens Sjögren richt zich op het begin van Zlatan Ibrahimovic’ carrière: ‘het is echt een coming of age-verhaal’. Beeld Mark de Blok / September Film

Vorig jaar kon het festival niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar is ook nog eens het eerste lustrum. Is het nu dubbel feest?

“Het is heel fijn dat we weer mogen en daar zijn we ook enorm blij mee. Het feest zelf wordt alleen niet twee keer zo groot. Onze hoofdlocatie is Het Ketelhuis in West, maar we hebben ook nog vier andere locaties, verdeeld over de hele stad. Volgend jaar hopen we op meer plekken te opereren, maar voor nu leek dit ons beter. Vaak hoor je dat dit soort initiatieven na een tijd verdwijnen, dat is bij ons niet zo. Ik vind het echt bijzonder dat het festival al voor de vijfde keer wordt georganiseerd.”

Welke film moet iedere bezoeker zien?

“De openingsfilm I Am Zlatan van de Zweedse regisseur Jens Sjögren is geweldig. Bezoekers kunnen de film bekijken in het Eye Filmmuseum, een locatie waar we heel blij mee zijn. Het verhaal richt zich op het begin van Zlatan Ibrahimovic’ carrière; op zijn doorbraak bij de Zweedse club Malmö FF en de zware periode daarna bij Ajax. De film gaat verder dan Ajax of sport alleen: het is echt een coming of age-verhaal.”

“Of de openingsfilm ook de Paff publieksprijs - de film met de hoogste score - wint, kan ik moeilijk voorspellen. Bijna elk jaar heb ik het fout. De publieksfavoriet kan ik blijkbaar niet goed koppelen aan mijn eigen smaak. De award die bij de uitverkiezing hoort is trouwens gemaakt door kunstenaar Street Art Frankey. Hij heeft voor de komende drie jaar al awards gemaakt; dat alleen al is een goede reden om PAFF te blijven organiseren.”

Bezoekers kunnen regisseurs en acteurs uit het binnen- en buitenland ontmoeten. Aan wie moet je dan denken?

“De bedoeling was om zoveel mogelijk binnen- en buitenlandse regisseurs en acteurs deze kant op te krijgen, maar dat was dit jaar om de bekende reden lastiger. Bij de films Do Not Hesitate en Captain Nova komen er wel nagesprekken en is onder andere filmrecensent Roosje van der Kamp aanwezig. Dat vind ik al super. Het is mooi dat bezoekers filmrecensenten in actie kunnen zien. Voor de liefhebber brengen we die prachtige films nóg dichterbij.”

Waar komt het idee van een eigen filmfestival vandaan?

“Een van de initiatiefnemers was voormalig hoofdredacteur Ronald Ockhuysen, die ook een groot filmliefhebber is. Het festival is eigenlijk steeds groter geworden, zonder dat dat nou echt de bedoeling was. Veel van ‘onze’ films zijn of worden ook geselecteerd op de filmfestivals van Berlijn, Cannes, Venetië en Toronto. Nieuwe releases als Anne+ of Benedetta had ik ook wel op het festival willen zien. Helaas ben je van allerlei factoren afhankelijk en was dat niet mogelijk.”

Wat zal de meest verrassende film voor bezoekers zijn?

“Annette, de openingsfilm van het festival van Cannes, zal misschien niet zozeer verrassend zijn, maar wel apart of eigenzinnig. Mede doordat Hollywoodster Adam Driver, die je bijvoorbeeld kan kennen van Star Wars, erin zingt. Ik heb trouwens niet alle films gezien, dus ik ben zelf ook erg benieuwd. Onder andere vanwege het nagesprek kijk ik erg uit naar de Nederlandse film Do Not Hesitate. Het bijzondere aan een filmfestival blijft toch dat je de makers kan ontmoeten. Dat is gewoon heel speciaal.”