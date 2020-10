Opbeurende coronaberichten: door de lockdown van je alcoholverslaving afraken

Beeld -

Coronamoe? Blijf nog even zitten na het NOS Journaal van acht uur.

Sinds maandag wordt het achtuurjournaal op NPO 1 dagelijks gevolgd door een korte documentaire met de titel We houden vol – Korte verhalen over Nederland in de tweede golf. VPRO, EO en KRO-NCRV werken samen om ‘een ode aan de veerkracht’ te brengen. Dat levert soms verrassende petites histoires op.

Zo was er maandag een portret van de 29-jarige Esther ten Hove die een drankprobleem had. “Ik dronk soms vier flessen wijn op een avond. Als er alcohol was werd ik dronken.” Tijdens de eerste lockdown had ze tijd gehad om na te denken en nu was ze er vanaf. Bang voor de tweede lockdown was ze niet: “De eerste lockdown heeft me zo veel gebracht dus kom maar op!” zei ze strijdvaardig.

Dinsdag mocht de 65-jarige ex-vrachtwagenchauffeur Bert Recker (65) zijn verhaal doen. Hij had corona gehad en was opgegeven, maar de gedachte aan zijn nieuwe vriendin hielp hem er weer bovenop. Nu revalideert hij en geniet hij weer van de kleine dingen van het leven: “Ik wist niet dat aardappelen schillen zo leuk was.”

Woensdagavond draaide het om de Turkse Nederlander Gönül Hettema-Fidan (49), projectmanager in een kringloopwinkel. Zij miste haar familie in Turkije maar ging de melancholie te lijf door in de natuur te wandelen.

En gisteravond was de Amsterdamse fotograaf Ashkan Mortezapour (35) aan de beurt. Hij fotografeerde eten voor restaurants. Dat hield op toen de horeca dichtging. Dus ging hij verlaten Amsterdam fotograferen en vervolgens portretfoto’s maken. “Op het moment dat het leven stilstaat ontdek je nieuwe dingen. Ik heb bizar genoeg mijn beste jaar ooit.”

De kleine portretjes doen denken aan de Frontberichten die tijdens de eerste golf werden uitgezonden. Lips vond het een opbeurend middel tegen melancholie.

Reageren? hanlips@parool.nl