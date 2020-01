Op1 voelt toch als een openbare sollicitatieprocedure

Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven, het eerste presentatiekoppel van talkshow Op1.

Als de nieuwe talkshowoorlog een kwestie is van ‘wie heeft de grootste’, dan wint Op1 het overduidelijk van Jinek. Wat een tafel! Dat krijg je er natuurlijk van als je twee presentatoren naast elkaar zet.

Eva Jinek maakte vrijdag al haar debuut bij RTL. Het licht is killer en de tafel kleiner, maar verder is het programma hetzelfde. In de eerste uitzending kwamen vaste gasten als Martijn Koning voorbij, en ook Jaïr Ferwerda heeft zijn olijke rubriekje behouden. Vlekkeloze overstap, direct een kijkcijferrecord.

Maar bij Op1 is alles nieuw: het decor, de redactie en de vijf presentatieduo’s. Die komen deze week allemaal voor het eerst voorbij en dat voelt toch een beetje als een openbare sollicitatieprocedure. Want natuurlijk worden ze met elkaar vergeleken. Welk duo is het beste, en is dat dan goed genoeg om met queen Jinek te concurreren?

Wat Lips betreft zijn Dijkstra en Veenhoven in elk geval door naar de volgende ronde. Het was nog geen geoliede machine, maar Veenhoven mag zeker tevreden zijn over haar tv-debuut. Dijkstra leek zich pas thuis te voelen toen hij met schaatser Michel Mulder sprak en leefde op toen hij de namen van Marco van Basten en Louis van Gaal kon laten vallen.

Op1 leek qua mix op Jinek, op elke late night talkshow eigenlijk. Een politicus te gast, opvallende filmpjes, en ruim tijd voor het nieuws van de dag, het vuurwerkverbod. Alsof het afgesproken was, besteedden de talkshows bovendien aandacht aan programma’s van de concurrerende zender. Bij Jinek schoof Ryanne van Dorst aan over haar programma Nachtdieren (NPO 3). Bij Op1 vertelden RTL-coryfeeën Natasja Froger en Caroline Tensen over hun programma Five days inside.

Was dit afgesproken werk? Lips kreeg bijna kortsluiting. Gelukkig kon hij een half uurtje eerder naar bed, gezellig tegelijk met mevrouw Lips. Voordeeltje van de talkshowoorlog.