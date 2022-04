Op zoek naar het oergelul in Tegenlicht

Beeld Tegenlicht

Meestal klotst na een aflevering van Tegenlicht de weltschmerz tegen de plinten in huize Lips, maar dit keer kreeg Lips er zowaar energie van. Dat kwam door Abel van Gijlswijk, voorman van de punkband Hang Youth, wiens oneliners even puntig zijn als z’n liedjes.

‘Ook kapitalisme is een construct. En ook dat kan kapot!’ schreeuwt Van Gijlswijk in de openingsscène in plat Amsterdams in de camera. Dat is alvast een lekker begin. ‘Alles is gelul,’ poneert hij daarna. ‘En als je daarvan bewust bent, kun je je eigen gelul verzinnen.’

Van Gijlswijk wil kritiek op het kapitalisme weer ‘geil’ maken. Dat doet hij onder meer in liedjes met titels als ‘Leg de Zuidas in de as’ en ‘Waarom is alles zo kk duur?’ Zijn boodschap slaat aan: onder jongeren is Hang Youth mateloos populair en tijdens optredens, die steevast in totale chaos ontaarden, brult de zaal mee met teksten waarin Shell, de Belastingdienst of de bankensector worden afgezeken.

Uiteraard is deze systeemkritiek niet nieuw: de lange haren, de anarchistentekens, de drie-akkoordenliedjes van twee minuten, zelfs Margaret Thatcher kwam voorbij: overal herkende je het punkethos van veertig jaar geleden. Maar, dacht Lips, beter goed gejat dan slecht verzonnen, en wat een verademing om weer eens oprecht engagement en woede te zien bij jongeren.

Van Gijlswijk brengt de academische en de anarchistische wereld samen, klonk het, terwijl hij in een bibliotheek zoekt naar ‘het oergelul’ en naar de ‘sleutel van de kapitalistische magie’. De ultieme uitdaging voor Van Gijlswijk is om iets te bedenken dat beter is dan het kapitalisme, dat hij een ‘kankergezwel’ noemt. Zijn eigen teksten vindt hij, in tegenstelling tot de meeste popmuziek, uiterst genuanceerd. ‘Echt goed afgewogen shit. Muziek over liefde, daar zit zulke ongenuanceerde meuk bij.’

Alleen de chaos is echt, zei Van Gijlswijk. Lips begreep niet helemaal wat hij daarmee bedoelde, maar uit zijn mond geloofde hij het.

