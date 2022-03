Op zoek naar een Tibetaanse sneeuwluipaard: ‘Als je daar zo lang bent, word je zelf een beetje een dier’

Natuurfotograaf Vincent Munier over het soms lange wachten op het perfecte shot: ‘Het is niet saai; je hebt zoveel dingen om te zien en te doen. Je wordt een dier, lettend op alles wat er om je heen gebeurt.’ Beeld Filmdepot

Maandenlang trekt de Franse documentairemaakster Marie Amiguet samen met Vincent Munier, een van ’s werelds meest gerenommeerde natuurfotografen, en schrijver Sylvain Tesson door Tibet. Op zoek naar de ‘fluwelen koningin’ – de sneeuwluipaard.

De scènes met magische landschappen worden afgewisseld door gesprekken tussen fotograaf Munier en schrijver Tesson, die een boek schreef over de reis. Munier: “Door Sylvain erbij te halen kwam er filosofie in de film. We hebben geprobeerd de emoties zoals wij die meemaakten te delen in de film, maar het is nooit hetzelfde.”

Toch slagen de makers erin met hun film een beeld van Tibet neer te zetten waarin alles naar voren komt: de ruige bergen, de sneeuw, het wildlife. Niet voor niets beoordeelde het Idfa-publiek de film in november met een 9,4 – net niet genoeg om de publieksprijs te winnen. Amiguet: “Het is een enorme beloning. We hadden niet verwacht dat de film het zo goed zou doen.”

Hoe was het om zo geduldig te moeten zijn, te wachten op iets dat misschien nooit komt?

Marie Amiguet: “Voor mij duurde het soms wel wat lang, maar Vincent kan zijn hele leven wachten. Hij is zo gefascineerd door de natuur. Hij is er verliefd op.”

Vincent Munier: “Het is voor mij als een hobby, zoals anderen dat met muziek of dansen hebben. Ik kan dagen, weken, maanden wachten. Ik ken geen limiet. Het is ook niet saai; je hebt zo veel dingen om te zien en te doen. Je wordt een dier, lettend op alles wat er om je heen gebeurt.”

Jullie waren al een eind op weg om de film op televisie uit te brengen, totdat iemand zei dat hij geschikt was voor het grote doek.

Munier: “Het idee was om zelf thuis iets te maken, kleinschalig en voor de Franse televisie. Marie heeft de eerste editing gedaan voor de televisie. Daarna ontmoetten we een producer die zei: ‘Stop hiermee, je hebt een prachtig verhaal voor de bioscoop.’ Toen zijn we opnieuw begonnen met professionele editors, om de film te maken zoals die nu is.”

Amiguet: “Het was wel een heel proces – we moesten helemaal opnieuw beginnen. Ik hou van monteren, echt, maar het werd soms een nachtmerrie. Ik heb sommige beelden wel duizend keer gezien.”

De film wordt ondersteund door prachtige muziek van Nick Cave en Warren Ellis. Hoe is dat tot stand gekomen?

Munier: “Ze zagen een ruwe schets van de film en tot onze grote verrassing wilden ze muziek voor ons maken. Ze hadden heel snel door welke rol muziek in de film moest spelen – het sloot zo goed aan op de scènes. Het was ongelofelijk om met deze artiesten samen te werken.”

Amiguet: “Het ingewikkeldste was een goede balans te vinden tussen de poëzie van wildlife- en landschapsbeelden, muziek en natuurlijke geluiden. We hopen dat de film niet snel op Netflix komt of op een ander platform, omdat we heel veel tijd hebben gespendeerd aan de details, de muziek en de beelden voor het grote doek.”

In de film gaat het er vaak over dat we niet meer in contact staan met de natuur, en in het verlengde daarvan met onszelf.

Munier: “We verliezen het contact met onze reuk, zicht en gehoor zoals dieren dat hebben. We wandelen steeds minder, onze lichaamshouding en concentratie verslechteren. Als je zo lang op die hoogte in Tibet bent, en deze passie hebt, dan word je zelf langzaam een beetje een dier. Het is niet eenzaam, want je bent in contact met de natuur.”

Amiguet: “We zouden willen dat mensen het contact met de natuur weer hervinden. Voor mij zijn er een paar films die mijn blik op de wereld hebben veranderd. Als wij nu dat voor anderen kunnen doen, al zijn het er maar een paar, is dat geweldig.”