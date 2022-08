Op zoek naar de voorwerpen in Van Goghs schilderijen, zoals de vaas die een vetpot bleek

Drie voorwerpen op de expositie zijn daadwerkelijk in handen geweest van de beroemde schilder, waaronder een Frans aardewerken likeurkannetje uit ‘Vaas met Chinese asters en tuingladiolen’.. Beeld Vincent van Gogh Stichting/Vincent van Gogh Museum

Was de vaas waarin de beroemde zonnebloemen van Van Gogh staan eigenlijk wel een vaas? En schilderde hij zijn Stilleven met aardappels wel echt in Nederland, zoals altijd is aangenomen?

Conservator historische vormgeving Alexandra van Dongen van museum Boijmans Van Beuningen stortte zich tijdens de coronapandemie op dit soort vragen. Ze deed onderzoek naar de alledaagse voorwerpen op de schilderijen van Van Gogh en deed een aantal interessante ontdekkingen.

“Ik ben al jaren bezig om alledaagse voorwerpen als model in de beeldende kunst te bestuderen. Door de objecten die op de schilderijen te zien zijn nauwkeurig te bestuderen en ze te identificeren, kom je te weten hoe een kunstenaar te werk ging en waarom hij voor bepaalde kleuren, vormen en materialen koos.”

Vetpot

Zo concludeerde Van Dongen dat de vaas van het beroemde schilderij Veertien zonnebloemen in een vaas eigenlijk geen vaas maar een zogeheten vetpot was. Aan de hand van de identificatie van een aardewerken steelpan ontdekte ze ook dat Stilleven met aardappels helemaal niet, zoals altijd werd gedacht, in 1885 in Nuenen is geschilderd, maar één jaar later, in Parijs.

Als een detective dook Van Dongen op een kleine negentig schilderijen en tekeningen van Van Gogh om de daarop afgebeelde voorwerpen te bestuderen. Provençaalse vetpotten, koffieketels, weefgetouwen, mangels, tabakspijpen: alles nam ze uitvoerig en nauwgezet onder de loep. “Er is al zoveel geschreven over het werk van Van Gogh, maar de alledaagse objecten in zijn kunst bleken nauwelijks onderzocht te zijn. Tijdens mijn onderzoek had ik regelmatig het idee dat ik over de schouder van de schilder meekeek.”

Ze ontdekte dat Van Gogh de voorwerpen precies verbeeldde zoals hij zijn modellen van vlees en bloed portretteerde. “Heel naturalistisch, zonder iets aan het karakter van van de objecten te veranderen. Doordat we nu precies weten waar die objecten vandaan komen, hoe ze eruit zagen en van welk materiaal ze zijn gemaakt, weten we weer iets meer over de manier van werken van Van Gogh.”

Zundert

Van Dongen verbleef in 2021 voor haar onderzoek een maand in de kunstenaarsresidentie van het Vincent van Gogh Huis en sliep in de kosterswoning in Van Goghs geboortedorp Zundert, waar zijn vader dominee was. “Ik mocht daar als eerste kunsthistoricus verblijven, een grote eer. De omgeving, op loopafstand van zijn geboortehuis, was heel inspirerend.”

Ook onderzocht ze een maand lang de door Erfgoed Eindhoven opgegraven scherven van keramiek en glaswerk, afkomstig uit de achtertuin van de pastorie in Nuenen en ooit gebruikt in de keuken van de familie Van Gogh. Tijdens het verblijf in Zundert ontstond, in samenwerking met directeur Ron Dirven, het idee voor de tentoonstelling in het Van Gogh Huis, die tegelijk opent met de verschijning van het boek Dichter bij Vincent.

Op de tentoonstelling staan niet de schilderijen van Van Gogh centraal, maar de gebruiksvoorwerpen die erop te zien zijn. “De zoektocht naar vazen, potten en ketels was ontzettend leuk, en leidde naar allerlei collecties, verzamelaars en Franse brocantes, waar ik soms voor enkele tientjes een identiek negentiende-eeuws voorwerp vond.”

Wilgentenen stoel

Drie voorwerpen op de expositie zijn daadwerkelijk in handen geweest van de beroemde schilder. Het Musée d’Orsay in Parijs en het Van Gogh Museum Amsterdam hebben ze in bruikleen gegeven. Het betreft een Normandische koperen melkkan, een Frans aardewerken likeurkannetje en een Frans vaasje van steengoed in Japanse stijl. Van Gogh gebruikte het voor een doek dat hij schilderde vlak voor hij tragisch aan zijn einde kwam.

Van de nog bestaande, kwetsbare wilgentenen stoel waarop Van Gogh meerdere modellen in Arles liet poseren, waaronder postbode Joseph Roulin, werd een replica gemaakt door de lokale stoelenmatter Rien Stuijts uit Zundert.

Van Dongen zegt een duidelijke missie te hebben met haar speurwerk. “In 2012 ontdekte ik dat op een paneel in Boijmans Van Beuningen van Jan van Eyck uit de 15de eeuw een aardewerken apothekerspot afkomstig uit Damascus is afgebeeld. Daarmee werd het de oudst bekende afbeelding van Arabisch keramiek in de Europese beeldende kunst. Van dat soort ontdekkingen word ik helemaal gelukkig.”

Dichter bij Vincent. Alledaagse Voorwerpen in het werk van Vincent van Gogh, Sterck & De Vreese € 29,95. De gelijknamige tentoonstelling is tot en met 30 oktober te zien in het Vincent Van GoghHuis in Zundert.

Onderzoek naar de herkomst van de steelpan uit Van Goghs ‘Stilleven met aardappels’ wees uit dat dit keukengerei van aardewerk en loodglazuur in het Zuid-Franse pottenbakkersdorp Vallauris werd vervaardigd, en niet in Nuenen, zoals gedacht. Beeld Museum Boijmans Van Beuningen/Guy Mombel

Niet Brabants maar Frans

Alexandra van Dongen: “Lange tijd werd gedacht dat Van Gogh zijn Stilleven met aardappels in 1885 in het Nuenen had geschilderd. Onderzoek naar de herkomst van de afgebeelde steelpan wees uit dat dit keukengerei van aardewerk en loodglazuur in het Zuid-Franse pottenbakkersdorp Vallauris werd vervaardigd en in vrijwel elke Franse keuken te vinden was, ook in Parijs. Technisch onderzoek naar het bedoekte linnen van dit stilleven maakte duidelijk dat er op het oorspronkelijke doek een stempel staat van de Parijse firma Tasset et L’Hôte, een winkel voor kunstenaarsbenodigdheden. Door beide inzichten kon het stilleven worden toegeschreven aan Vincents Parijse periode.”

De vaas die geen vaas is

Alexandra van Dongen: “Provençaals aardewerk werd bekend door Van Goghs bloemstillevens. In Arles gebruikte hij een model vetpot (pot à graisse) zonder oren als vaas voor zijn wereldberoemde composities met zonnebloemen uit 1889, die hij schilderde als decoratie voor het Gele Huis. Deze potten werden vervaardigd in de Zuid-Franse pottenbakkerscentra van Castelnaudary, Meynes en Biot. In 1890, toen Vincent in een psychiatrische inrichting in Saint-Rémy-de-Provence verbleef, schilderde hij een boeket met witte rozen in een ander type groen geglazuurde pot à graisse met twee oren, afkomstig uit Castelnaudary. Aan de hand van oude fabriekscatalogi van dit pottenbakkerscentrum is bekend dat ze daar zijn gemaakt.”