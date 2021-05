Op zoek naar de mens Máxima komt Dionne Stax bar weinig te weten

In zo'n auto kan Máxima hebben gereden, misschien wel van dezelfde kleur. Beeld -

Koningin Máxima wordt volgende week 50 jaar, en dat zullen we weten. In een Duitse tv-documentaire kirde Sylvie Meis deze week al dat Nederland nooit iets mooiers is overkomen, en gisteravond begon Dionne Stax aan een lofzang in serievorm: Dionne dichtbij: Máxima. Stax had de vorstin weleens ontmoet, maar ja, hoe goed leer je iemand nou kennen tijdens de verslaggeving van Koningsdag? Máxima strikken voor een interview was niet gelukt, dus vloog Stax naar Buenos Aires en New York om mensen te spreken die haar pad hebben gekruist.

Dat ‘kruisen van paden’ bleek een heel minimale eis. Buurman Javier had als kind verstoppertje met haar gespeeld, een oud-schoolgenoot vertelde dat Máxima ‘heel aardig leek’, en maatschappijleerdocent Elsa – die haar één jaar had lesgegeven en haar had leren debatteren – kon zich niet herinneren of Máxima daar goed in was (‘vast wel’). Een plattegrond van het huis waar ze opgroeide, de bakker waar ze alfajores kocht, een universiteit waar haar scriptie niet meer te vinden was: zonder overmatige interesse in Máxima kon je er eigenlijk niks mee.

Stax vond het allemaal prachtig. In deze Argentijnse winkelstraat had Máxima misschien wel met haar moeder gelopen! En op deze plek moest ze toch ook naar de skyline van New York hebben gekeken?

Alle archiefbeelden, superlatieven en meningen van royaltyverslaggevers en journalisten ten spijt: het bleef een oppervlakkig portret. Een soort Spoorloos, maar dan in de wetenschap dat de gezochte persoon niet gevonden gaat worden. Waar waren de interviews met familieleden, goede vrienden of oud-collega’s? Hoe gewoon was het ‘gewone Argentijnse meisje uit Argentinië’ dat naar elitescholen ging? Heeft Máxima onhebbelijkheden? Lips weet het nog steeds niet. Maar Máxima lijkt hem best aardig.

