Op zoek naar de mens achter de aso in Containerdorp − hoe pijnlijk ook

Welkom in... Containerdorp, NPO 1. Beeld EO

In de media wordt makkelijk gesproken van ‘tuigdorpen’ of ‘asowoningen’. Voor de nieuwe serie Welkom in...Containerdorp verdiepte de EO zich in de minihuisjes voor daklozen, psychiatrische probleemgevallen of mensen die om een andere reden in de stad niet te handhaven zijn, omdat ze hun buren teveel tot last zijn.

De EO had voor ondertiteling gezorgd en dat was geen overbodige luxe. Dat begon al met Richard (56) die grommend en lallend alleen wat keelklanken losliet, volgens de voice-over omdat hij zoveel speed tot zich had genomen. Prompt kwam een drugsdealer voorrijden. Later kreeg hij bezoek van iemand die hem wat crack cadeau deed. Gratis!

Dat de bewoners zich lieten interviewen door Dwight van van de Vijver had alles te maken met zijn geduld en zijn natuurlijke belangstelling. De rappende oud-politieagent onderzocht voor de EO eerder zijn herkomst in Geboeid – terug naar de plantage. Tussen de soms ronduit smerige wooncontainers was een zinnig gesprek niet makkelijk. “Je praat met degene via wie het vierdimensionale bestaan is ontstaan,” zo stelde een van de bewoners zich aan hem voor. Nou, aangenaam!

Hun situatie was soms zo schrijnend dat het de vraag opriep of het verstandig was om daar camera’s op los te laten. Richard wilde duidelijk graag op televisie, maar of dat voor hemzelf het beste was?

Door open en vriendelijk vragen brak Van van de Vijver het ijs. Laura (70), die vanwege haar verzameldrift niet te handhaven was in haar flat, vroeg hij bijvoorbeeld: “Waarmee omring je je het liefste, met planten of mensen?” Toen kwam het hoge woord eruit. Ze heeft een vorm van autisme. “Ik vind mensen gewoon vermoeiend.”

Van van de Vijver liet zien dat er mensen schuilgaan achter de aso’s. Hoe pijnlijk ook dat het soms nog maar een schim van een mens was.

Reageren? hanlips@parool.nl.