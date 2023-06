Op zee gaat het nog met de jonge reddingswerker, maar bij de nabespreking krijgt hij het toch te kwaad

Vader Eric (links) en zoon Emiel (rechts) van de KNRM, de vrijwilligers die in ‘Redders op zee’ worden gevolgd. Beeld EO

U móet kiezen: stuurt u reddingsboten naar vijfhonderd vluchtelingen – onder wie honderd kinderen – die omgeslagen zijn op de Middellandse Zee, óf naar vijf rijke en roekeloze avonturiers in een krakkemikkige onderzeeboot die zoek is?

Het werd vorige week aan de lopende band geopperd, de discrepantie in de manier waarop er met twee compleet verschillende zeerampen werd omgegaan. De ene drenkeling bleek de ander niet. Boodschap duidelijk, niks tegenin te brengen. Maar toch: cynisme vaart voor het donker uit.

In Redders op zee worden de vrijwilligers bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij gevolgd. De zesdelige serie van de EO werd vorig jaar al uitgezonden, en nu nog eens. Aflevering vier begint opgeruimd: een wielrenner te water, gevonden en gered. Hij had zijn schoenen in z’n pedalen proberen te klikken en koekeljanderde zo de dijk af, de zee in, en nu kwam hij er niet meer uit.

Erheen dus, met reddingsboot en helikopter. De dapperste van het stel dook het water in en kwam na een paar minuten zwemmen bij het lijdend voorwerp aan met de woorden: “Ja, hier moet u niet wezen hè?” Toen eenmaal aan dek de eerste schrik eraf was en de man vrijwel ongedeerd bleek, kwam er meer uit dat vat. “Hij moet alleen nog een stukkie hardlopen, dan heeft-ie een triatlon.”

Volgende scène: twee dolfijnen gestrand op het droge. Man en macht erbij, nat houden, omhoog takelen: alles tevergeefs want als zo’n dier door de golven zwiert ziet het er vederlicht uit maar aan wal blijkt er geen beweging in te krijgen. Even slikken, maar niet zo erg als bij de volgende: een suïcidegeval, een drenkeling die uit water moet worden gevist. Op zee gaat het nog met de jonge reddingswerker, maar bij de nabespreking in het botenhuis krijgt hij het toch te kwaad.

Duidelijk wordt: de redders maken geen onderscheid. Die willen goed doen, of het nu een aangespoelde dolfijn of een mens is, en wat voor mens dan ook. De zee zelf? Die slokt op zonder aanziens des persoons. En één ding is zeker: op geen enkel zeemansgraf liggen bloemen.

