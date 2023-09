Op reis gaan met Henny Huisman, Ad Visser, Frits Barend en Edwin Rutten is heel wat actiever dan We zijn er bijna

Frits Barend, Edwin Rutten en Ad Visser in Beter laat dan nooit. Beeld SBS6

Na een stop vanwege corona is het reisprogramma Beter laat dan nooit, dat in 2018 en 2020 op RTL4 te zien was, verhuisd naar SBS6. Er werden vier nieuwe BN’ers op leeftijd gestrikt – Henny Huisman (72 jaar), Ad Visser (76), Frits Barend (76) en Edwin Rutten (80) – plus een nieuwe presentatrice, handbalster Estavana Polman. Maar verder bleef alles hetzelfde: veel grappen en grollen over de gevorderde leeftijd tegen de achtergrond van een exotische locatie, ditmaal Zuid-Korea, Cambodja en Nepal.

In de eerste aflevering zagen we dat Edwin Rutte zijn drumstokken meenam en Henny Huisman een halve huisapotheek. De spiritueel ingestelde Ad Visser meldde op Schiphol dat hij afscheid had genomen van zijn vrouw alsof hij haar nooit meer zou zien om er zeker van te zijn dat alles gezegd was. Gezellig.

In Seoel aangekomen werden de reizigers ondergebracht in een overdadig ingericht vijfsterrenhotel dat volgens Ad Visser de goedkeuring van Elton John zou kunnen wegdragen. Daar konden ze hopelijk goed uitrusten van de reis, want de dag erna werd het viertal – gemiddelde leeftijd 76 jaar – door sportvrouw Polman flink aan het werk gezet. Eerst moesten ze op mini-e-bikes door wereldstad Seoel fietsen terwijl Huisman net had verteld over het fietsongeluk waarbij hij zijn arm op 35 plaatsen had gebroken. Vervolgens werd het kwartet in het park op fitnesstoestellen gezet, wat Mister Toppop deed filosoferen: “Als we in actie moeten komen is mijn eerste reactie: niets doen en de beweging zo veel mogelijk minimaliseren.”

Daarna moesten de krasse knarren ook nog eens kajakken op de brede rivier de Han. Hier paste Huisman voor: hij was bang dat hij zijn benen niet meer uit de boot zou krijgen als hij omsloeg.

Het laatste sportieve onderdeel bestond uit een loopbrug passeren tussen de twee torens van het hoogste gebouw van Zuid-Korea. Op ruim 500 meter hoogte moesten de heren elf meter overbruggen. Geestig genoeg had niemand daar moeite mee, maar raakte reisleider Polman bijna verlamd door hoogtevrees. Gelukkig waren haar reisgenoten gentlemen genoeg om haar er doorheen te helpen.

Beter laat dan nooit is met zijn vieve zeventigers en enthousiaste presentatrice een sportieve tegenhanger van We zijn er bijna, waarin de pensionados de camping hooguit verlaten voor een georganiseerde wandeltocht.

