Op Pourriture Noble kijkt rapper Zwangere Guy meer naar binnen dan ooit

Zwangere Guy en Lander Gyselinck. Beeld Stig De Blok

Sinds Zwangere Guy, de 34-jarige Gorik van Oudheusden, in het voorjaar van 2019 zijn tweede album, Wie is Guy?, uitbracht, is hij de grootste rapper van België. Op die plaat toonde hij zich een verhalenverteller die terugblikt op een turbulente jeugd. Niet alleen in België werd hij gehoord, ook in Nederland kreeg hij voet aan de grond. Hierna volgden een soloalbum, samenwerkingen met grote Nederlandse rappers als Winne en Sticks en twee albums met zijn groep Stikstof.

Maar Zwangere Guy had nog een wens: hij wilde een plaat maken met Lander Gyselinck (34). En de Gentse drummer, die bekend is van talloze samenwerkingen en projecten, zoals STUFF., BeraadGeslagen, het Kris Defoort Trio en zijn soloproject Hihats in Trees, zag het zitten. In het nummer Stier & Schorpioen rapt Zwangere Guy over het totstandkomen van de samenwerking: “Lander wou geen jazz en Guy die wou geen rap/ Begon in de Brasseurs (restaurant, red.) als een hele goeie grap.”

Instrumentale opening

De plaat telt twaalf nummers en duurt bijna een uur: Gyselinck heeft muzikaal gezien de ruimte genomen; het is duidelijk hoorbaar ook zíjn album. Zo is er de drie minuten durende, instrumentale openingstrack Pourriture en zijn er nummers van zeven minuten waarop Zwangere Guy soms een stapje terugdoet en de muziek laat spreken.

De Brusselse rapper lijkt die ruimte ook te hebben aangevoeld. Hij rapt op Pourriture Noble anders dan we van hem gewend zijn: rustiger, zichzelf onderzoekend, meer naar binnen gekeerd. De nummers waarop de muzikale begeleiding minimaal is en Zwangere Guy ruim baan geeft aan dat naar binnen keren, intrigeren en zijn dan ook het interessantst.

Opzwepend

Het beste voorbeeld is Verlies, een van de hoogtepunten van de plaat, dat begint met slechts een paar pianoakkoorden. Gedurende de zeven minuten wordt het nummer muzikaal steeds opzwepender. Het sluit naadloos aan bij de persoonlijke tekst van Zwangere Guy. Hij rapt over alles wat hij is verloren, zonder dat duidelijk te benoemen: “Verloor zoveel om mij heen en voel zo vaak echt de leegte/ Praten doet mij deugd, maar als ik graaf dan valt het tegen.”

Zwangere Guy had gelijk. Pourriture Noble is geen hiphop geworden en ook geen jazz. Waarschijnlijk ligt het ergens in het midden (of de rapper en de drummer hebben een eigen genre uitgevonden). Het is een prachtige plaat, die je in je eentje kunt opzetten, om vervolgens te verdwalen in al je gevoelens en gedachten.