Op Lowlands lijken alleen aardige mensen af te komen

De 28ste editie van Lowlands heeft zich dit weekend voltrokken alsof er nooit een coronacrisis is geweest. Acht zaken die opvielen in Biddinghuizen.

1. Iedereen pikte het zo weer op, dat festivallen

Na twee jaar afwezigheid zou het wel weer even wennen kunnen zijn, zo met zestigduizend mensen op een terrein, was vooraf de verwachting. Maar nee, iedereen pikte het festivallen probleemloos weer op. En iedereen had vreselijk veel zin er ook iets van te maken, de veteranen en de nieuwkomers. Dat het op vrijdag drie maal regende, waarvan twee keer echt hard, zat de feestvreugde allerminst in de weg.

2. Nergens hoor je zo vaak welgemeend sorry zeggen als op Lowlands

Op Netflix al die documentaire gezien over Woodstock 1999, het festival waar de mensenmassa een gruwelijk monster werd? Angstaanjagend. Op Lowlands hoef je daar niet bang voor te zijn. Daar lijken alleen maar aardige mensen op af te komen. Er botsten het afgelopen weekend best wel eens bezoekers tegen elkaar op, er ging ook wel eens iemand op een teen van een ander staan, maar elke keer was er een welgemeend excuus.

3. De inflatie heeft ook Lowlands bereikt

Kostte een toegangsbewijs bij de vorige editie, in 2019, nog 210 euro, dit jaar moest er 255 euro voor worden betaald. De prijs van een consumptiemunt ging van 2,90 naar 3,30 euro. Een biertje kostte één munt, een tosti twee. Dat waren de simpele opties. Je kon als altijd weer geweldig – en ook heel luxueus – eten en drinken op Lowlands, maar de munten vlógen daarbij nog sneller dan voorheen je zak uit.

Bezoekers met een krap budget aten (en dronken) zo veel mogelijk bij hun tent. Kampeerders mochten dit jaar voor het eerst eigen drank het terrein mee opnemen. Eén blikje slechts, dat ook geopend moest zijn, maar het was een sympathiek gebaar van de organisatie. Waarom houdt diezelfde organisatie in deze tijd van contactloos betalen eigenlijk nog vast aan dat muntensysteem?

4. Het muziekprogramma was dit jaar niet heel spectaculair

Lowlands 2022 zal niet de boeken ingaan als een editie met een geweldige line-up. Natuurlijk, er zat genoeg moois tussen het muzikale aanbod, maar heel veel grote namen waren er niet. Het zal mede komen doordat veel Amerikaanse acts in deze roerige tijden Europa links laten liggen. Vooral zaterdagmiddag was het muziekprogramma van Lowlands wat zwakjes. Niet veel bezoekers leken daar mee te zitten. Voorbij zijn de tijden dat het festival in de eerste plaats muziekfanaten trok. Tegenwoordig is vooral Lowlands zelf, het evenement, de grootste attractie.

5. Rock is uit

Harde gitaarmuziek was op Lowlands ooit zo ongeveer de specialiteit van het huis, tegenwoordig is rock er minderheidsmuziek, ook al was de Britse groep Arctic Monkeys dit jaar een van de headliners. Dance, hiphop, pop, dat is waar het huidige Lowlandspubliek van houdt. Zelfs Liam Gallagher, de gewezen zanger van Oasis, trok vrijdagavond maar een bescheiden publiek. De Arctic Monkeys brachten zaterdag veel meer volk op de been, maar dat hun concert jonge Lowlanders wist te bekeren tot de rockmuziek lijkt sterk. Het optreden was vooral gedegen, de vlam sloeg pas helemaal aan het einde in de pan bij de klassieker I bet you look good on the dancefloor.

6. Nederlandse muziek telde volop mee

Vroeger moest Nederlandse muziek op Nederlandse festivals genoegen nemen met een plekje in de marge: ergens op een onmogelijk uur geprogrammeerd, meestal op een klein podium. Die tijd is nu echt voorbij. Op Lowlands 2022 waren Nederlandse acts juist grote publiekstrekkers. Het herenigde hiphopduo The Opposites was vrijdagavond zelfs headliner en dat leken zo ongeveer alle Lowlandsgangers een goed idee te vinden. Het Haagse trio Goldband was zaterdag ook al zo’n succes. Ook Eefje de Visser en Froukje waren, terechte, publiekslievelingen.

7. Van de nieuwe acts op Lowlands was Wet Leg de leukste

Thuis in Engeland wordt over het duo Wet Leg zo ongeveer even druk gedaan als een jaar of vijftien geleden over Arctic Monkeys. Op Lowlands brachten Rhian Teasdale en Hester Chambers aanstekelijke indiepop, waarin echo’s doorklonken uit de Franse pop van de jaren zestig en ook uit de Amerikaanse surfmuziek uit diezelfde tijd, maar die toch vooral eigenzinnig klonk.

8. Lowlands begint kleur te krijgen

Lang was het publiek van Lowlands zo goed als volledig wit. Dat begint voorzichtig te veranderen, kon dit jaar worden vastgesteld. Mooi, laat het vooral doorzetten.