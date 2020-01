Op het World Economic Forum gaat het er banaler aan toe dan je hoopt

The Forum Beeld NPO2

Wat is toch zo fascinerend aan macht, vroeg Lips zich af terwijl hij keek naar The Forum, een documentaire over het World Economic Forum in Davos. Documentairemaker Marcus Vetter toonde een uniek kijkje in hoe het er achter de schermen van de jaarlijkse ‘get together’ van de machtigste mensen ter wereld aan toegaat.

Banaler dan je zou denken. We zien Klaus Schwab, die de conferentie sinds 1971 organiseert, bezig met de tafelschikking en het uitnodigingsbeleid. Netanyahu wil met een Nobelprijswinnaar aan tafel, Merkel moet een brief op persoonlijk papier ontvangen. Met Aung San Suu Kyi bespreekt Schwab de situatie van de Rohingya, maar als hij haar wil overhalen om ook te komen, loopt hij een blauwtje. De airco’s zijn te koud afgesteld. Een smoesje van likmevestje, maar zo gaat dat kennelijk op dat niveau.

Er gaat ook een sinister soort dreiging uit van al die wereldleiders en ceo’s in een ruimte bijeen. Zij beslissen hoe de wereld er over tien jaar uitziet, over oorlog en vrede, over het klimaat. En het zijn lang niet allemaal lieverdjes die naar het skioord komen.

“Een zaal vol slechteriken,” zegt Greenpeacebaas Jennifer Morgan. “Als dominee verwelkom ik zondaars op zondag graag in mijn kerk,” verdedigt Schwab zijn invitatiebeleid.

Ook de donderpreek van ‘ónze Rutger Bregman’ – zoals Matthijs van Nieuwkerk pleegt te zeggen – komt voorbij. En uiteraard Greta Thunbergs noodkreten, vanuit een klein maar mediageniek tentenkamp in de sneeuw.

Maar de echte macht staat ondertussen binnen te borrelen. Leuk is het niet, ongemakkelijk des te meer. De ontmoeting tussen Al Gore en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is ijskoud, Angela Merkel hangt vermoeid aan de bar. Lips was op begrafenissen die gezelliger waren.

