Op het schilderij waar Halsema zo om moest lachen, leek ze wel een filmster

De schaterlach van Femke Halsema stelde niet teleur. Dat is toch waarvoor je kijkt naar Sterren op het doek: de onthulling van de drie schilderijen waarvoor de ster van dienst heeft geposeerd. Op het schilderij waar de burgemeester zo om moest lachen, leek ze wel een filmster. Zelf noemde Halsema het glamoureus en uitdagend. Volgens Lips was het woord wulps meer op zijn plaats.

Weer een andere schilder was tijdens het poseren al verzot op de ronde vormen en de ‘wangetjes’ van de burgemeester. “Dat heb ik nou nog nooit gehoord,” lachte die. “Het zijn de coronakilo’s zeker.”

Onderdeel van het format is dat de poserende ster intussen wordt geïnterviewd door de presentator, tegenwoordig Özcan ‘Eus’ Akyol. Maar voor Lips hoeft dat nooit zo nodig. Veel nieuws levert het niet op en niemand gelooft toch ook die Playboylezer die zegt dat het hem om de interviews te doen is?

Wat Lips ervan leerde: voordat Halsema solliciteerde vroeg ze zich af of ze ‘de emotionele kalmte’ had die een burgemeester moet hebben. “Dat je stabiel blijft in heel extreme omstandigheden.” Drie jaar later is ze daar zelf dik tevreden over.

Interessant, maar gelukkig kwamen we daarna snel bij de climax van Sterren op het doek, het moment waarop de ster een van de drie schilderijen mee naar huis mag nemen. De burgemeester koos voor het naar de smaak van Lips afzichtelijke werk met de wangetjes die op een héél groot doek waren uitgegroeid tot héél grote wangen.

Dat was even schrikken, maar al met al een begrijpelijke keuze. Dat schilderij is inmiddels vast verbannen naar de diepste en onderste kelder van de ambtswoning. De andere twee worden door Omroep Max geveild voor het goede doel en dan kunnen ze altijd weer ergens opduiken.

