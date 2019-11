Op één vrouw na had iedereen goede herinneringen aan Turks Fruit

Ook Maarten van Rossem geniet van Jan Wolkers’ Turks Fruit.

Omdat het 50 jaar geleden is dat Jan Wolkers’ geruchtmakende roman Turks fruit verscheen, heeft de NTR een tweeluik gemaakt over het boek en de film. Woensdag was het eerste deel te zien, over het boek. Ook Lips las Turks Fruit als jonge Han, met rode oortjes, maar ook met tranen in de ogen bij het trieste slot.

Wolkersbiograaf Onno Blom las het boek op zijn twaalfde, en beweerde dat hij op een mystieke manier een band met het boek had omdat hij in hetzelfde jaar was geboren als Turks fruit verscheen.

Arnon Grunberg, die met zijn monotone dictie en intellectuele uitstraling in alles het tegenovergestelde is van Wolkers, gidste de kijker langs plekken die belangrijk waren geweest voor het ontstaan van Turks fruit. Zoals café Reynders, waar Wolkers Annemarie Nauta had ontmoet, de vrouw die min of meer model stond voor Olga, het object van begeerte uit het boek.

Verder deed Grunberg in de Amsterdamse Rivierenbuurt de Zomerdijkstraat aan, waar Wolkers 30 jaar woonde en werkte. Die beelden werden doorsneden met een vermakelijk truttige reportage in datzelfde atelier, uit eind jaren zestig. Ook uit die tijd kwam een geestig interviewfragment waarin Wolkers zich verweerde tegen het verwijt van schuttingwoorden: “Het zijn gewone volkswoorden. Ze willen ons met Latijnse termen als ‘penis’ en ‘vagina’ opschepen, maar daar wil ik niets mee te maken hebben, bah!”

Van cultuurminister Van Engelshoven tot schrijver Özcan Akyol, vrijwel iedereen had goede herinneringen aan Turks fruit of vond het boek inspirerend. Alleen literatuurwetenschapper Maaike Meijer walgde nog steeds van de manier waarop Wolkers vrouwen beschreef: “Heel rabelaisiaans.” Lips vermoedde dat Wolkers op zijn beurt vast weer had gewalgd van dat woord.

hanlips@parool.nl