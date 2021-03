Op een verknipte manier had hij het beste met zijn kinderen voor

De kinderen van Ruinderwold.

Krantenkoppen bestempelden hem tot de Duivel van Drenthe. De vader die zijn kinderen in het geheim vasthield op een boerderij in Ruinerwold werd in 2019 wereldnieuws, maar niemand die er het fijne van wist. Aan talkshowtafels werd veel gezegd maar toch vooral dat er nog veel dingen zijn die we niet weten, wat overigens elke avond een treffende samenvatting is.

De knappe vijfdelige documentaire De kinderen van Ruinerwold komt daarom als geroepen. Door de homevideo’s en geluidsopnames die de vader rond 1999 zelf maakte, lijkt het soms zelfs of we bij het gezin over de vloer komen. De indoctrinatie krijgt een gezicht als hij zijn kinderen met bezwerende stem inprent dat ze niets tegen de juf mogen vertellen over hun nooit bij de burgerlijke stand aangegeven broertjes en zusjes.

Nog enger wordt het als zijn kinderen aan filmmaker Jessica Villerius vertellen hoe ze tegen elkaar werden uitgespeeld en geïsoleerd in verschillende delen van het huis. In een andere tijd had hij ze misschien allang vermoord, zei hun vader. En dan gaat het pas in de aflevering van volgende week over het seksueel misbruik.

De vader was op een missie om Gods rijk op aarde te vestigen. Tegelijk werd wel duidelijk dat hij óók een schone taak zag voor zijn kinderen. Op zijn eigen verknipte manier had hij het beste met hen voor. Zijn vijf jongste kinderen willen nog steeds voor hun inmiddels hulpbehoevende vader zorgen en zijn in de film niet te zien.

Ondanks alle ontberingen wist zelfs zijn oudste zoon tien jaar na zijn vlucht uit het huis niet precies wat hij van zijn vader moest denken. Dus nu weet Lips het ook niet meer en zit er niks anders op dan ook deel 2, 3, 4 en 5 te kijken.

