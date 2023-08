Op een echte boodschap kun je superheldenfilm Fumer fait tousser niet betrappen – gelukkig maar

Welke nieuwe films moet je zien? We zetten de nieuwe releases op een rij en selecteren de film van de week. Dit keer: Quentin Dupieux rijgt de absurde ideeën weer aaneen in Fumer fait tousser, over een superheldenteam zonder teamgeest.

“Waarom zit de geest vast in een verslechterend lichaam? Wie heeft dat besloten? Waarvoor dient al dat vieze vlees, die fragiele organen, dit haar, deze nagels? Zo lelijk en nutteloos. Misschien is de mensheid één grote fout?” Wie dit leest denkt misschien dat de nieuwe film van de Franse filmmaker, muziekproducent en onverbeterlijke absurdist Quentin Dupieux (ooit doorgebroken als Mr. Oizo, zie kader) een ernstige, filosofische verhandeling is. Dat is het niet.

Aan het woord is een vrouw die een mysterieuze helm vindt die mensen isoleert van de buitenwereld. Maar wat de helm in de praktijk vooral blijkt te doen is de drager bevrijden van het lichamelijke, zodat alleen nog een puur geestelijk wezen overblijft. Klinkt nog steeds als een ernstige, filosofische verhandeling. Geloof me, dat is Fumer fait tousser echt niet.

Die vrouw met de helm is de hoofdfiguur van een film in een film. Haar verhaal wordt verteld aan een kampvuur door een van de vijf leden van de Tobacco Force, een groep superhelden begiftigd met de krachten van sigaretteningrediënten. Wat niet betekent dat Benzéne, Méthanol, Nicotine, Mercure en Ammoniaque voorstander zijn van roken. Daar ga je immers van hoesten.

Met hun strakke, felgekleurde lycrapakken doen de leden van de Tobacco Force denken aan de Power Rangers, en ook in de rest van de vormgeving grijpt Dupieux terug op jeugdseries van eind jaren tachtig en jaren negentig. En op praktische visuele effecten die bewust iets knulligs hebben.

In de opening van de film bestrijdt de Tobacco Force het rubberen schildpadmonster Tortusse. Nadat die uiteen is gespat in een explosie van lichaamssappen en ingewanden, wordt het superheldenteam door hun baas Didier – een kwijlende rattenpop met de stem van Alain Chabat en een schijnbaar onweerstaanbare seksuele aantrekkingskracht – op retraite gestuurd om de verzwakte teamgeest te herstellen.

Aangebrande barracuda

Plot is bij Dupieux altijd vooral een kapstok voor ideeën en hier is dat zelfs de vertelstructuur. Tijdens het teamuitje wisselt de Tobacco Force verhalen uit die Dupieux weer toont aan het publiek. Niet alleen dat van de vrouw met de helm. Er is bijvoorbeeld ook nog een barracuda die vanaf de barbecue vertelt over een man die door een bedrijfsongeluk verandert in een emmer lichaamsprut. Maar voordat hij zijn verhaal af kan maken, is de barracuda aangebrand.

Voortijdig afbreken is sowieso een rode draad in Fumer fait tousser. Steeds weer worden gesprekken of verhalen onderbroken. Door een geluid in de bosjes, een telefoonoproep van Didier, of omdat iemand plots van onderwerp verandert. Ook het grote verhaal van de mensheid dreigt te worden onderbroken, door een slechterik die de aarde wil vernietigen. En Dupieux zou Dupieux niet zijn als juist die verhaallijn de minste aandacht krijgt.

Nonsens met betekenis

Misschien is de beste samenvatting van Dupieux’ werk dat het vol nonsens zit die stiekem ergens toch betekenis heeft, zonder dat het daarmee stopt nonsens te zijn. In Fumer fait tousser verpakt hij zijn gedachte-experimenten in een bizarre mix van ludieke gore en flauwe kantoorhumor, gelardeerd met schijnbaar willekeurige, rare invallen zoals een supermarktkoelkast – zie de film om te ontdekken wat dat is.

Er zit een terloopsheid in de manier waarop Dupieux al die merkwaardige ideeën aaneenrijgt, geholpen door het heerlijk droge spel van onder meer Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Benoît Poelvoorde en Anaïs Demoustier.

Als je probeert een inhoudelijk thema te ontdekken, is het misschien die constante spanning tussen het lichamelijke en het geestelijke waar de mens zijn leven lang mee worstelt. Maar op een echt coherente boodschap kun je de film (gelukkig, zou ik willen zeggen) niet betrappen. In het ene verhaal lijkt het lichaam een gevangenis voor de geest, in het ander de geest juist de gesel van het lichaam.

Zo stapelt de film met betekenis- en realiteitslagen, om steeds op het punt als iets echt richting een kerngedachte lijkt te komen die scène weer af te breken. Als een fopcadeau waarbij elke laag pakpapier bij het uitpakken weer een nieuwe laag onthult. Net als bij een fopcadeau kun je gespannen afwachten of ergens in al die lagen pakpapier een echt cadeautje wacht. Een substantie, een antwoord. Maar misschien is dat niet de beste manier om het werk van Dupieux te benaderen. Misschien is het uitpakken zelf het gedachte-experiment.

Quentin Dupieux Het is 1999 als de wereld Quentin Dupieux leert kennen, dan nog onder zijn muzikantennaam Mr. Oizo. Het nummer Flat Beat is een superhit, de videoclip met de gele pop Fat Eric maandenlang niet van MTV te slaan. Niet lang daarna richt hij zich op een carrière als filmmaker. Dupieux’ doorbraak komt in 2010 met zijn derde speelfilm Rubber, over een moordende autoband. Het oeuvre van de Fransman is een aaneenschakeling van bizarre ideeën. Zo maakt hij ook nog films over onder meer een reuzenvlieg (Mandibules), een manipulatief hertenleren jasje (Deerskin), en een aspirant-filmmaker die op zoek gaat naar de perfecte schreeuw (Realité).