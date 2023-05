Op deze muurschildering in Noord kan echt iedereen schilderen – en dat mag ook

Op een enorme wand op de binnenplaats van A Lab in Noord kan iedereen in het kader van 24H Noord meeverven aan een muurschildering van kunstenares Hedy Tjin. De bezoeker mag kiezen: kleur je liever een elektrische fiets in, een Canta of een chillende man?

Het atelier van Hedy Tjin (38) is in A Lab, de gigantische culturele broedplaats achter de A’DAM Toren. Wie eenmaal in het labyrintische gebouw de goede gang heeft gevonden en Tjins werk kent, herkent het onmiddellijk: op de muur voor het kantoortje zijn de kenmerkende kleuren en vormen te zien. Paars, turqoise, felgroen en oranje. “Geel en zwart gebruik ik nooit,” zegt de Amsterdamse kunstenaar, die Anton de Kom in de Bijlmer schilderde, en haar eerste muurschildering in Amsterdam hier vlakbij maakte. Het waren portretten van slachtoffers van racistisch geweld, die ze op verzoek van rapper en activist Massih Hutak bij de Tolhuistuin schilderde.

Tjin is specialist in muurschilderingen. Geïnspireerd door reclamemuurschilderingen in Suriname, waar haar vader vandaan komt, begon ze daar haar kunst op muren te maken. “Ik zag de muuradvertenties voor producten als Parbobier en riep meteen: ik word reclameschilder.” Muurschilderingen maken was toen nog niet heel gangbaar in Nederland. Toch ligt het niet heel ver af van schilderijen maken, vindt ze. “Voor schilderijen gebruikte ik vroeger projecties. Dat is op een muur hetzelfde, alleen dan groter,” zegt ze. Al gebruikt ze inmiddels rasters om te vergroten.

Haar werk is steeds vaker te zien. Onlangs nog legde ze de laatste hand aan een immense muurschildering in Tilburg (‘20 meter hoog, ik werkte met een hoogwerker, supereng’). Behalve op muren maakt ze ook kunst op textiel en illustreert ze in kinderboeken en voor kranten (waaronder voor De Volkskrant en Het Parool).

Schilderen op nummer

Voor 24H Noord zal ze op de binnenplaats van A Lab een muurschildering maken die bezoekers zelf mogen inkleuren. Het wordt een schildering van ongeveer 4 meter hoog, boven en om zes ramen. Op het ontwerp staan een rode Canta, een hijskraan, veel groen, een chillende man, een vader en dochter op een VanMoof-fiets en twee grote handen die een hart vormen. “Ik heb de contrasten van Noord proberen te vatten,” zegt ze. “Het raakt een beetje aan de visie die Massih Hutak met Verdedig Noord heeft: ik vind het ook heftig dat hier steeds meer yuppen en toeristen komen.”

Onderschat het muurschilderen overigens niet, het is immers vaak buiten. Ook al wordt het weer best aardig zaterdag. “Het is moeilijk om ideaal weer voor dit werk te treffen. Het is vaak te koud, te nat of juist te zonnig,” zegt Tjin. Vorige week was ze nog bezig met het herstel van de Anton de Komschildering op het Anton de Kom-plein. “Het was zonnig, maar zó koud.” Daarbij weet je nooit of een schildering wind, regen en zon gaat overleven. “Verweren vind ik nooit zo erg. Ik vind het wel echt stom als er op wordt getagd met een stift.”

Meestal maakt ze alleen met heel licht krijt de belijning van de illustratie, maar voor 24H zal ze de lijnen duidelijker maken. “Het wordt een soort schilderen op nummer. Elk vlak krijgt een nummer, elke verf ook. En dan mogen bezoekers een klein bakje verf pakken en gaan inkleuren.” Een kind kan de was doen.

24H Noord Een paar keer per jaar organiseert bureau Amsterdam & partners een 24 uursevenement in een stadsdeel buiten het centrum zodat Amsterdammers dat stadsdeel beter kunnen leren kennen. Zaterdag 13 mei is er onder meer bij cultureel clubhuis Sexyland World een levensgroot poppenhuis te zien van de kunstenaars Titia & Gijs Frieling (i.s.m. Nest). Ook kun je yoga doen op de A’DAM Toren of in Museum Amsterdam Noord de fotoportretten van vrouwen zien voor wie het moederschap geen roze wolk was. Er zijn ook culinaire hoogstandjes uit het stadsdeel te proeven in de Van der Pekstraat en in het Noorderparkbad is er een zwemparcours. Op de NDSM is ook nog een expo met meer werk van Hedy Tjin. De muurschildering is van 11.00 tot 16.00 uur bij te werken. Het A Lab is gevestigd op het Overhoeksplein, op nummer 2. Kijk voor meer informatie over 24H Noord op iamsterdam.nl/24h.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.