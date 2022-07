Op de tweede dag van hiphopfestival Woo Hah! waren het vooral rappers van eigen bodem die indruk maakten

De Amerikaanse rapper Roddy Ricch. Hoewel er meerdere grote buitenlandse namen optraden, wisten de rappers van eigen bodem op zaterdag het meest te verrassen. Beeld Willem van Breugel

Op zaterdag was het driedaagse hiphopfestival op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek in tegenstelling tot vrijdag niet uitverkocht. Dat zorgde voor een meer gemoedelijke sfeer. In de middag tot aan het begin van de avond draaide de line-up vooral om grote, Nederlandse namen, zoals Sevn Alias en Josylvio. In de avond de grote, buitenlandse artiesten optraden, zoals Roddy Ricch, Jack Harlow en Dave.

Eigen orkest

Op het moment dat rapper Sor zaterdagmiddag om elf over drie op de mainstage aan zijn show begon, had hij volgens het tijdschema aan zijn laatste nummer moeten beginnen. Dit lag niet aan de rapper zelf. Hiervoor had het publiek hem al drie kwartier lang zien soundchecken. Hij had een heel orkest meegenomen: het zogenaamde ‘sorkest’ waarmee hij onlangs nog het Concertgebouw mee uitverkocht. Toen hij eindelijk kon beginnen, leek het er even op dat zijn muzikale ambities hem zouden gaan nekken. Maar niets was minder waar.

Het grote veld was inmiddels behoorlijk vol gelopen en de rapper die begin dit jaar het tv-programma Maestro won, begon in alle rust en met zelfvertrouwen aan zijn optreden. Hij liep over het podium alsof hij al jaren uitverkochte concerten geeft en haalde verschillende gastartiesten naar voren (onder anderen het jonge talent Bully en de leden van Black Acid, de groep waarmee Sor is begonnen en waar hij nog steeds deel van uitmaakt). Sor combineert in zijn werk klassieke muziek en hiphop. Dit kwam tijdens zijn optreden, vooral met het orkest, volledig tot zijn recht. En zo werd Sor een aangename opening van de tweede festivaldag.

Vol energie

Wie vervolgens weggeblazen wilde worden, moest aan het begin van de avond om zes uur in de Waterfront Stage zijn. Hier begon de Amsterdamse artiest Ray Fuego, die in mei nog het album Open, Bloot ’n Paranoïde uitbracht, vol energie. Met een ontbloot bovenlijf met tatoeages schreeuwde Ray Fuego zijn nummers vol, ook als dat op het origineel helemaal niet het geval is. Des te mooier was dat hij aan het einde van zijn optreden klein wist af te sluiten.

Hij klauterde het publiek in om tussen zijn fans een van zijn persoonlijkste nummers ALotOnMyMind te doen: “Alleen met mezelf en de stilte, die snijdt (..) De smalle stegen, kom mezelf tegen en jaag de stuipen op het lijf als ik in mijn ogen kijk.” Na het nummer liep hij onder luid applaus terug naar het podium. Ray Fuego riep: “Ik hou van jullie. Jullie zijn de reden waarom ik leef. Jullie zijn de reden waarom ik op stage sta.” Het publiek joelde.

Podium voor jong talent

Naast de drie grote hoofdpodia is er op het terrein ook de zogenaamde Lil Cube. Dit is een kleine, opgeblazen kubus waarin je vooral jong talent kunt zien. Zaterdagavond sloot de Nederlandse rapper Josbros hier een showcase van afgestudeerde rappers aan de Herman Brood Academie, een mbo-opleiding voor rappers in Utrecht, af. Vanaf het moment dat hij opkwam, bleek hij veel te klein voor de kubus. Hij rapte met een waanzinnige hongerigheid, alsof hij zelf ook vond dat hij op het grotere Waterfront-podium had mogen staan.

Hoogtepunt: zijn vijf minuten lang durende én meest gestreamde nummer 100 100 100 dat Josbros zaterdagavond foutloos (zonder refrein!) wist te rappen. Het mooie is dat ook op zo’n klein podium rappers die de kunst van het rappen feilloos beheersen te bewonderen waren. De tweede festivaldag werd een dag waar vooral de rappers van eigen bodem zegevierden. En niet zomaar rappers. Maar de rappers die vol energie rapten, alsof hun leven ervan afhing.

Woo Hah! tijdens het optreden van Baby Keem Beeld Bart Geers

