Op de set van Britt Dekkers feelgood-familiefilm over paarden

In Ermelo waren opnamen voor White­star, een paardenfilm met en naar een idee van Britt Dekker. Haar eigen spierwitte hengst George speelt de titelrol.

“8 oktober Tuschinski,” zegt Britt Dekker, terwijl ze in haar ruiterkloffie voor een geopende staldeur poseert voor de ratelende camera’s van Edwin Smulders en een aantal andere paparazzi. “Want als je dan één keer een film maakt, moet ie wel in de mooiste bioscoop van Nederland,” vervolgt ze haar promopraatje. Klik-klik-klik. “Misschien kom ik wel in een koetsje – als ie maar niet blijft hangen in de tramrails.” Klik-klik-klik. De fotografen en cameraploegen hebben hun plaatjes, Dekker steekt haar duim omhoog en verdwijnt achter de coulissen om zich te verkleden.

Op het terrein van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) in Ermelo vinden opnamen plaats voor Whitestar, een paardenfilm met en naar een idee van Britt Dekker, geregisseerd door Jamel Aattache (Zwaar Verliefd!). De titelrol wordt gespeeld door Dekkers eigen paard George. Dekker ‘kreeg’ de spierwitte hengst, die volgens haar over ‘bijna magische krachten’ beschikt, van haar nieuwe werkgever John de Mol, in plaats van salaris voor een nog te maken tv-programma. Dekker, die er vorig jaar in slaagde een finaleplaats te bemachtigen in het M2 dressuur op de Hippiade, volgde het paard al sinds ze ‘m vijf jaar geleden in een paardenmagazine zag, vertelde ze in een vlog op haar YouTubekanaal PaardenpraatTV.

In de ‘feelgood-familiefilm’ White­star komt George als afgedankt springpaard bij Britt (in de film heet ze Megan) terecht. De twee blijken een perfecte dressuurcombinatie te zijn, maar als de oude eigenaresse doorkrijgt hoe goed Whitestar is, haalt ze het dier weer weg bij Megan.

Reservepaard

Terwijl Dekker zich omkleedt, wordt in de enorme Willem-Alexanderhal een scène opgenomen met een van de drie ‘doubles’ van George – om de gelijkenis wat groter te maken is het beest wat witter ‘geschminkt’ en zijn zijn lange manen ingevlochten. Het ‘reservepaard’ wordt bereden door Dekkers double Hester Bischot.

Terwijl Bischot rustig haar rondjes door de piste rijdt, wordt er een camera op de rails geplaatst en kan cameraman Christiaan Cast in samenspraak met ‘animal handler’ Ton Does het shot bepalen. Als het geroezemoes op de tribune toeneemt, pakt assistent-regisseur Grietje Besteman de microfoon en maant ze de paardenmeisjes en -moeders tot stilte. “Lieve mensen, het wordt té onrustig.”

Een productiemedewerker veegt nog een paar paardenvijgen op. “Iedereen in eerste positie,” roept de opnameleider dan. “Absolute stilte… en opnamen.”

Een paar minuten later staat het shot erop en richt Besteman zich weer tot de figuranten. “Wij gaan nu een heel ingewikkelde scène voorbereiden. Jullie mogen buiten wat eten en drinken, maar onthoud je positie. Dan zien we jullie zo weer terug, jullie zijn geweldig, dankjewel!”

Buiten gaan de paardenmeisjes en-moeders op de foto met de paarden. In de manege neemt Dekker nog een paar minuten de tijd voor de journalisten en fotografen. “Mijn doel is om een zo goed mogelijke film in zoveel mogelijk landen getoond te krijgen,” zegt ze. “Duitsland, Zweden, Engeland, noem maar op; plekken waar mensen net zoveel van paarden houden als hier.”

Dan moet ze door – de volgende scène doornemen.