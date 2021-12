Op de ruïnes van het bestormde Capitool zoekt Peter Pannekoek vooral verbinding in de oudejaarsconference

In een weergaloos decor, de ruïnes van het in januari bestormde Amerikaanse Capitool, zoekt Peter Pannekoek vooral verbinding. Beeld Hans-Peter van Velthoven

Wie Peter Pannekoek alleen kent van snoeiharde roasts krijgt tijdens zijn eerste oudejaarsconference een heel andere kant van de cabaretier te zien. In een weergaloos decor, op de ruïne van het in januari bestormde Amerikaanse Capitool, zoekt hij vooral verbinding. Tussen voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen natuurlijk, maar op een abstracter niveau ook tussen arrogantie en zelfreflectie.

De Nederlandse overheid is er goed in om andere landen terecht te wijzen. Terwijl wij ook weleens een steekje (of twee) laten vallen. Hetzelfde geldt in het dagelijks leven voor ons allemaal. Het sterkste stuk van de conference gaat over het afschuiven van verantwoordelijkheid. We kunnen het voetballers kwalijk nemen dat ze naar Qatar gaan voor het WK, maar het zou pas echt een statement zijn als we besluiten om niet te kijken. Ofwel: maak je eens druk om je eígen principes.

Condoom om je ballen

Ook Claudia de Breij zocht verbinding in haar twee oudejaarsconferences. Zij koos daarvoor wel een andere vorm, die wat meer afstand bood tot de actualiteit. In langere verhalen en liedjes duidde ze het heden met het verleden in de hand. Hoewel ook Pannekoek her en der pogingen doet om zijn verhalen historische context te geven (vergezeld door gewichtige muziek) is deze oudejaarsconference toch vooral stand-up. Hij is daar uiteraard zeer bedreven in, maar eens te meer blijkt dat het tegenwoordig moeilijk is om eind december nog origineel uit de hoek te komen over het voorbije jaar.

Een mondkapje onder je neus dragen is hetzelfde als een condoom om je ballen binden, zegt Pannekoek bijvoorbeeld. Geestig, maar dat mopje doet al een behoorlijke poos de ronde. Zo komen er vooral de eerste helft wel meer grappen langs die bekend klinken voor wie veel tijd doorbrengt bij de koffieautomaat of op sociale media.

Metafoor met stoplichten

Naarmate de conference vordert, gaat Pannekoek er wat steviger in met een goed stuk over Sywert van Lienden en wrang mededogen met het Koningshuis. Een puike metafoor met stoplichten is de springplank naar het fraaie laatste deel van de voorstelling, dat over twijfel gaat. Wat als De Ander gelijk heeft? Als je het idee krijgt dat je overtuigingen niet kloppen? Kun je dan nog terug of laat de maatschappij dat niet meer toe?

De wappies zijn de teleurgestelden, stelt Pannekoek. Die steekjes die de overheid laat vallen, hebben grote gevolgen. Ze zijn de voedingsbodem van samenzweringstheorieën. Als de oudejaarsconference 2021 iets laat zien, is het dat nuance best kan prikkelen.