Op De Nachtwacht zag Frans Banninck Cocq eruit als een Teenage Mutant Ninja Turtle

Het geheim van de meester: De Nachtwacht. Beeld -

Na reconstructies van schilderijen van Mondriaan, Van Gogh en Vermeer maken de kunstenaars van Het geheim van de meester dit seizoen De Nachtwacht van Rembrandt na. Wat een malligheid, dacht Lips in een eerste opwelling.

Laatst was nog op de radio dat het Rijksmuseum een foto van De Nachtwacht op de website had gezet in extreem hoge resolutie. Want: samengesteld uit 8430 foto’s! Dus open het bestand, druk op print en klaar is AvroTros.

In plaats daarvan zagen we schilders hannesen met carbonpapier om de schutters handmatig hun plekje te geven op het metershoge doek. Op basis van een afdruk uit de printer...

Pas gaandeweg de eerste aflevering zag Lips er de sport van in dat het werk van Rembrandt nog eens dunnetjes werd overgedaan. Een prestatie van formaat, natuurlijk. En we leerden De Nachtwacht tot in de vezels kennen, doordat de kunstenaars tegen dezelfde uitdagingen opliepen als de oude meester. Zij beschikten over een automatisch in hoogte verstelbare steiger om tot alle uithoeken van het doek te komen. Dan heeft Rembrandt dus ook ergens op gestaan. Maar hóe dan?

Doodverf

Verder merkten de kunstenaars op dat Rembrandt niet begon met een schets, maar meteen een eerste laag verf aanbracht, de ‘doodverf’. En dat hij heel zuinig omsprong met zijn verf – wéér wat geleerd.

Toen liepen de kunstenaars ook nog tegen het probleem op dat het met veel pijn en moeite gereconstrueerde doek alle verf opzoog waardoor het zwart van de doodverf veranderde in vijftig tinten grijs. Toen er ook nog oker bij kwam, sloeg het zwart groen uit, waardoor Frans Banninck Cocq eruitzag als een Teenage Mutant Ninja Turtle.

Einde van het liedje is dat Lips heel benieuwd is geworden hoe dit afloopt en beslist aflevering 2,3 en 4 gaat kijken.

Reageren? hanlips@parool.nl.