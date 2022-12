Op De Dag van de Korte Film staat het gesproken woord dit jaar niet centraal

Anahit. Beeld Laura Hermanides / Dag van de korte film

Het initiatief voor De Dag van de Korte Film werd in 2011 genomen in Frankrijk en waaierde vervolgens uit over heel Europa. In Nederland vindt het sinds 2013 jaarlijks plaats, in eerste instantie met een selectie films uit heel Europa.

Dat geldt nog steeds voor het programma van korte kinderfilms dat ook te zien is – dit jaar met (dialoogloze) films Nederland, België, Litouwen, Portugal en Spanje. Maar het hoofdprogramma bestaat sinds 2017 uit nieuwe kortfilms van aanstormend talent van eigen bodem.

De selectie van zes films voor dit jaar is zeer uiteenlopend in stijl, genre en sfeer. Toch doemt er een rode draad op: elk op hun eigen manier lijken de films zich te willen losweken van de dominantie van het gesproken woord.

Alsnog wordt er veel gepraat in Het kamp, de tweede kortfilm van schrijver Philip Huff. Als de jonge vrouw Robin deelneemt aan een houthakkamp, blijken alle andere deelnemers mannen, en die hadden er liever geen vrouw bij gehad. De op een kort verhaal van Maartje Wortel gebaseerde film toont in een reeks puntgave dialoogjes en situaties een staalkaart van mannelijke onmacht, waarin het gesprek telkens weer een doodlopende weg blijkt.

Het levenslied

Veel gepraat wordt er ook in Revelinho, die Idriss Nabil maakte als derdejaars aan de Nederlandse Filmacademie. De twaalfjarige titelheld en zijn beste vriendjes babbelen heel wat af, maar uiteindelijk blijkt muziek meer op te leveren. Als Revelinho’s ouders ruziën, vat hij het plan op om hen via het levenslied weer bij elkaar te brengen. Het leidt tot een doldriest avontuur dat via allerlei zijpaden uitmondt in een apotheose, waarin Revelinho het podium bestijgt.

In Anahit van Laura Hermanides wordt daarentegen geen woord gesproken – de film communiceert geheel via dans. Een bezoek aan een zwembad roept bij het titelpersonage een traumatische herinnering aan een aanranding op. Het leidt tot een steeds intensere choreografie, alsof haar fysieke trauma zich niet uit laat spreken, maar alleen door middel van beweging is te uiten en te verwerken.

Ook in La Última Ascensión van fotograaf en filmmaker Kevin Osepa wordt dans gebruikt om iets over te brengen dat niet in woorden gevat kan worden. Als een Curaçaose visser op zee herhaaldelijk een geestverschijning ontwaart, blijkt hun woordeloze dans een hoogtepunt in deze rijke film vol mystieke beelden. La Última Ascensión won op het afgelopen Nederlands Film Festival het Gouden Kalf voor beste korte fictiefilm.

Drie tolken

Ook de Kalf-winnaar voor beste korte documentaire is op de Dag van de Korte Film te zien: In Flow of Words van Eliane Esther Bots, over drie tolken van het Joegoslavië-tribunaal. Bij het vertalen van de schokkende getuigenissen van slachtoffers en daders moesten ze hun eigen emoties opzij schuiven. Bots stelt hun ervaringen nu centraal, maar brengt de sprekers niet in beeld – hun verhalen worden begeleid door een meer associatieve beeldenstroom. Daarmee wordt subtiel de aandacht verlegd van de betekenis van hun woorden naar de emotionele lading ervan.

In Flow of Words dingt dankzij prijzen op meerdere internationale festivals komend voorjaar mee naar een Oscar. Hetzelfde geldt voor It’s Nice in Here van Robert-Jonathan Koeyers, de enige animatiefilm in het hoofdprogramma, eerder dit jaar als enige Nederlandse productie geselecteerd voor het Filmfestival van Cannes. De uiterst actuele, zorgvuldig vormgegeven film toont twee zeer verschillende perspectieven op hetzelfde incident – dat van het zwarte meisje Imani en van een jonge politieagent. Beiden zullen het hun leven lang meedragen.

De Dag van de Korte Film vindt plaats in 25 filmtheaters door heel Nederland, waaronder Eye Filmmuseum en Kriterion in Amsterdam, en in de ‘online filmzaal’ van Picl.nl.