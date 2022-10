Op Brainwash Festival komen de grote vragen van nu voorbij

Het Brainwash Festival vorig jaar. Beeld Jan Boeve

Zoals een muziekfestival verschillende bands bij elkaar voegt en je daardoor toevallig een spannende nieuwkomer ziet omdat je naar die ouwe getrouwe ging, wil Brainwash Festival dat met denkers en ideeën doen. Machteld Vinkenborg (35), programmaleider van het grootste filosofie-, kunst en denkersfestival van Nederland denkt dat Brainwash een goed tegenwicht biedt in tijden van crises: “We leven in een wereld die beklemmend kan voelen als je de krant leest of het nieuws hoort, maar wij proberen na te denken over nieuwe ideeën en stippen aan de horizon.”

Brainwash heeft meer dan 60 programma’s in verschillende zalen rond het Leidseplein. Over ‘de mens in opstand’, over ‘onze obsessie met groei’ of ‘labels, hokjes en privileges’. Het zijn zeker niet alleen lezingen en interviews in de zalen van de Melkweg, de Balie, Paradiso, De Kring en Bellevue. De grote vragen van nu worden benaderd vanuit de wetenschap, de filosofie, door theatermakers, schrijvers, kunstenaars. Vinkenborg: “Het is echt de bedoeling dat het een feest is waar ideeën samenkomen en waar uitwisseling ontstaat. Het is ook meer onderzoeken dan antwoorden vinden.”

Radicale toekomstvisies

De programma’s zijn steeds ongeveer 40 minuten. “Zo kun je de diepte in maar is er genoeg tijd om ook naar andere programma's te gaan.” Dat tempo werkt ook goed bij twintigers en dertigers, ziet Vinkenborg. “We trekken echt een jonge groep mensen aan. We hebben het ook over de radicale toekomstvisies die hen aanspreken. We leven in een tijd waarin er grote dingen op het spel staan: een economische crisis, een sociale crisis, een energiecrisis en een klimaatcrisis.”

In zijn achtjarige bestaan heeft Brainwash een gouden parade van klinkende namen kunnen ontvangen: wetenschappers als Thomas Piketty, Naomi Klein en Richard Dawkins en schrijvers Chimamanda Ngozi Adichie, Slavoj Zizek, en Colson Whitehead. Dit jaar is Booker Prizewinnares Bernardine Evaristo te gast, maar ook klimaatonderzoeker en activist Andreas Malm, die pleit voor radicaler klimaatverzet dan het vreedzame protest dat we nu vooral zien.

Activistischer inborst

Vinkenborg bevestigt dat onder de deelnemers zeker ook mensen zitten met een wat activistischer inborst. “Als je over de wereld wilt nadenken, dan is er ook ruimte voor ideeën over hoe je het systeem anders zou willen inrichten. Maar Brainwash is zeker niet alleen met activisme bezig. Het is ook het onderzoeken van de grondslagen en aannames van hoe we dingen doen.”

Vorig jaar is het festival van de Nes naar het Leidseplein verhuisd. Er was meer ruimte nodig voor de ruim 2000 bezoekers die Brainwash inmiddels trekt. Vinkenborg hoopt dat ze nog hetzelfde gevoel kan geven als hoe zij haar eerste festival als bezoeker meemaakte. “Dat je op het plein een filosofisch gesprek begint omdat je net iets inspirerends hebt gezien of gehoord. Vooral die verrassing vind ik geweldig.”

Brainwash Festival, zondag 30 oktober in theaters rond het Leidseplein (De Balie, Theater Bellevue, Melkweg, Paradiso, De Kring). Dit weekend vindt ook het Warming-Up festival plaats in de Tolhuistuin met kunst, debat en lezingen over het klimaat.

Dit mag je niet missen volgens Vinkenborg: Bernardine Evaristo in programma ‘Reading between the (life) lines’. Evaristo won in 2019 de Booker Prize voor haar roman Man, woman, other, dat is geschreven vanuit het perspectief van twaalf zwarte vrouwen. Vinkenborg: “Dat was baanbrekend, omdat er zo veel ruimte werd gemaakt voor stemmen die niet vaak in de literatuur worden vertegenwoordigd. Ze heeft afgelopen jaar ook een manifest geschreven over opgroeien in Londen in een gezin van kleur. Haar vader is van kleur en haar moeder is wit, waardoor ze altijd tussen twee werelden is opgegroeid. Ze schrijft mooi over wat ze allemaal is tegengekomen in haar leven. Het gesprek met haar zal gaan over racisme, feminisme, maar ook over het vinden van de kracht om door te gaan. Ze treedt niet vaak op, dus mis het niet.” Andreas Malm in programma ‘How to fight in a world on fire’. De bekende Zweedse klimaatactivist heeft veel geschreven over de politieke uitdagingen om het klimaatprobleem aan te pakken. “Zijn onderzoek gaat over de invloed van populisme en extreemrechts op het tegenwerken van het klimaatprobleem. En hij stelt in zijn bestseller How to blow up a pipeline de vraag hoe de klimaatbeweging zich beter kan organiseren. Moet er niet veel activistischer en radicaler verzet komen om het klimaatprobleem op te lossen?” Filosofische poëzie: “Bij Brainwash maken we altijd ruimte voor experiment om nieuwe kunstzinnige vormen te vinden om het over grote vraagstukken te hebben. Lev Avitan is afstuderend filosoof en spokenwordartiest. Hij combineert die twee tot iets nieuws in zijn spokenwordlezing over vrijheid.”