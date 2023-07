Op BosLab dromen twee heel verschillende makers beiden van kleine revoluties: ‘Ik geloof dat theater de wereld kan veranderen’

Theatermakers Sia Cyrroes (27) en Zephyr Brüggen (28) bevragen in hun voorstellingen allebei thema's als liefde, angst, en het kapitalisme. Beeld Ivo van der Bent

De een groeide op aan het Amstelveld, de ander in Axel, Zeeland, een dorpje van nog geen 8000 inwoners. Hij zag eindeloos veel films op Veronica en RTL7, zij bracht haar jeugd door te midden van klassieke muziek en beeldende kunst. Zij woonde deels in Italië, zijn ouders vluchtten in de jaren negentig uit Iran.

Zephyr Brüggen maakte vorig jaar nog een voorstelling zónder acteurs. Sia Cyrroes is regisseur, acteur en schrijver ineen. Brüggen gooide alle tekst uit haar stuk, Cyrroes heeft bijna alleen maar tekst.

Oude verhalen

Ze zaten tegelijkertijd op de theaterschool, maar kenden elkaar nauwelijks. Nu ze elkaar live spreken, kunstmatig bij elkaar gezet voor dit interview voor Het Parool, ontdekken ze plotseling hoeveel ze eigenlijk delen.

Cyrroes speelt op Boslab Theaterfestival het verhaal van Layla en Majnun, een Midden-Oosterse variant van Romeo en Julia. Majnun wordt waanzinnig van liefdesverdriet als hij niet met Layla mag trouwen.

Waanzin speelt ook een rol in de voorstelling Imagining Otherwise van Brüggen. Ze maakte een woordeloze voorstelling van klassieker De Bacchanten van de Griekse schrijver Euripides, waarin vrouwen als waanzinnigen worden weggezet.

Tegelijkertijd bevragen ze allebei thema's als liefde, angst, en het kapitalisme. “Ik maak sociaal bevlogen theater,” zegt Brüggen, die ook soms in demonstraties voor het klimaat, Black Lives Matter of tegen de woningnood meeloopt. “Wat ik nu maak is onderdeel van een langer theatraal onderzoek naar revoluties en de waanzin die daarbij komt kijken. Theater is voor mij ook politiek.”

Ze beschrijft zichzelf als ‘zo’n ninetieskind dat is verteld: dit is wat het is, dit is hoe de wereld werkt.’ “Het kapitalisme is hoe we het hebben bedacht nu met zijn allen. Maar je kunt óók alternatieven verzinnen, juist in het theater.”

Inspiratie

Ook Cyrroes speelt met politiek in zijn voorstelling. “Ik bevraag veel dingen, zoals huwelijk en religie. Maar de basis van wat ik maak gaat over liefde en angst. Doe je de dingen die je doet uit liefde? Of uit angst? Dat maakt nogal veel uit.”

In het bos, waar de gewone wereld ver weg is, dromen ze beiden van kleine revoluties. “Ik geloof dat theater de wereld kan veranderen,” zegt Brüggen vastberaden, op de open plek waar straks haar drie spelers zullen optreden. “Ik ook!” zegt Cyrroes. “Theater kan nog iets anders dan een demonstratie, het kan je iets laten voelen, voorbij een analyse,” zegt Brüggen.

Ze zijn zich er beiden van bewust dat theater een klein publiek heeft en een specifieke groep aanspreekt, maar ze geloven toch in de kracht van omwenteling dankzij theater. Cyrroes: “Als kind haalde ik juist inspiratie uit kunstenaars, acteurs. Politici spraken me minder aan. Kunstenaars maken geen analyse van ‘zo moet het’, maar maken verbinding op een empatisch vlak. Ook als het maar voor een kleine groep is, want die mensen kunnen het weer verder vertellen.”

Betovering

Over wat er dan moet veranderen zijn ze allebei even stellig als poëtisch. Cyrroes: “Dat we empathischer zijn naar elkaar, dat er meer liefde is.” Brüggen knikt hartstochtelijk. “We leven in een onttoverde maatschappij, omdat we vooral economisch moeten handelen. Het vervreemdt ons van de wereld, van de natuur, het creëert onderling verdeel en heers. Met theater kun je een luikje openzetten naar de betovering.”

Als ze zouden moeten fantaseren over waar ze over tien jaar zijn, gaat er een lichtje branden in hun ogen. Cyrroes regisseerde onlangs een korte film met een budget van 5000 euro. “Over tien jaar wil ik dat doen met een budget van een miljoen.” Voor Brüggen is het bos een fantastische plek om voorstellingen te maken; een plek waar niemand de baas is, waar publiek en spelers gelijk zijn. “Maar ik droom ook van een voorstelling in de grote zaal van een schouwburg.”

Zij kan niet acteren, hij leeft van toneelspelen. Hij kan zich niet voorstellen ooit mensen te moeten regisseren in een toneelstuk, zij zou duizend doden sterven als ze alleen op een podium een verhaal moest vertellen.

Aan het eind van het gesprek zeggen ze: “Volgende keer maken we iets samen."

Boslab, 25 juli t/m 5 augustus. Per avond loop je als bezoeker een route (blauw, rood, groen, paars, oranje) en zie je drie voorstellingen van nieuwe makers.

De voorstelling van Zephyr Brüggen is helaas last-minute geannuleerd.

Sia Cyrroes (1995, Terneuzen) Sia Cyrroes begon op zijn zeventiende met acteren, terwijl hij daarvoor nog nooit in een theater was geweest. Tijdens zijn vooropleiding op Toneel Vakschool Rotterdam werd hij gecast voor jeugdserie Spangas. Daarna ging hij naar de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunst Academie. Sinds zijn afstuderen in 2022 speelt hij in films, toneelstukken (onder meer in het bejubelde Geschiedenis van Geweld) en in zijn eigen vertelvoorstellingen. Zephyr Brüggen (1994, Amsterdam) Zephyr Brüggen studeerde klassieke talen in Cambridge en volgde daarna de regieopleiding aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Ze regisseerde het veelgeprezen Vecht, over de toeslagenaffaire, en maakte vorig jaar voor Boslab Vergezichten & Bespiegelingen, een voorstelling zónder acteurs.

